Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ

Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании юбилейного Х Восточного экономического форума во Владивостоке.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в пленарном заседании юбилейного Х Восточного экономического форума во Владивостоке. Заседание продлилось 2 часа 56 минут. Российский лидер затронул вопросы экономического развития страны и геополитические темы, рассказал о больших инфраструктурных проектах, а также ответил на вопросы об урегулировании украинского кризиса.Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ – в подборке РИА Новости Крым.Украинское урегулированиеВтягивание Украины в НАТО стало первопричиной конфликта на Украине. Этот вопрос напрямую касается интересов России в области безопасности, подчеркнул Путин. При этом он отметил, что каждая страна имеет право выбора в области безопасности, но не за счет другой страны.Если договоренности будут достигнуты, никто не должен сомневаться, что Россия их будет исполнять в полном объеме.Лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне Путин назвал Москву, а запрос Киева приехать для переговоров в названное ими место – избыточным. При этом президент РФ готов к контактам, но пока договориться по ключевым вопросам с Киевом практически невозможно. В итоге гарантии безопасности должны быть обеспечены и для России, и для Украины. При этом президент подчеркнул, что на серьезном уровне вопрос гарантий безопасности с Москвой не обсуждался. Намерение Украины вступить в ЕС президент назвал ее законным выбором.Экономика и демография РоссииРасходы бюджета России растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО, заявил Путин. Президент подчеркнул, что необходимо работать над доходной частью бюджета, но не за счет налогового бремени. Он также отметил, что положительно относится к идее внедрения ИИ для формирования бюджета.Базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика, считает президент. Про его словам, резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране. При этом экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, в этом есть необходимость."Женщины в России рожают в 35, 40 лет и больше – дай им бог здоровья, – продолжил Путин. – Чем больше у нас малышей, тем лучше".Семьи с детьми должны быть обеспечены социальными объектами – поликлиниками, детскими садами, школами, больницами, подчеркнул лидер. И предложил на Дальнем Востоке распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи, а ипотечную программу по ставке 2% - на всех работников государственных и муниципальных учреждений.Большие стройкиГазопровод "Сила Сибири-2" – это взаимовыгодный проект, подчеркнул Путин.Также, по его словам, Россия будет активно развивать Трансарктический транспортный коридор. Интерес к данному маршруту со стороны российских и иностранных компаний заметно усилился.Путин также сообщил, что правительство продолжит планомерную модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Согласно поставленным задачам, к 2032 году провозные мощности должны увеличиться в 1,5 раза по сравнению с текущими показателями.Кроме того, Россия планирует строительство новых мостов в КНДР. Мост через реку Туманная должен быть открыт в 2026 году.Союз слона, дракона и медведя– Это такой новый союз слона, дракона и медведя… А какое место медведь в этом союзе занимает?– Медведь - он и есть медведь!Так Путин ответил на вопрос модератора пленарной сессии ВЭФ о роли России в союзе с Индией и Китаем.По его словам, расширение взаимодействия России с Китаем и другими странами Азии не связано с политической конъюнктурой. Президент добавил, что это связано с взаимными национальными интересами.По его словам, еще большему сближению с КНР послужит развитие прямого авиасообщения. Он добавил, что РФ и Китай работают над тем, чтобы для туристов было меньше сложностей с оплатой картами. Также Путин прокомментировал тему "безвиза" с Китаем.Россия, в свою очередь, готова ввести такой же режим для путешественников из КНР.Международное сотрудничествоУ России есть хорошие предложения по работе от компаний из США на Аляске, отметил Путин.Он добавил, что также возможна совместная работа в Арктике, в том числе, в трехстороннем формате с Китаем. Однако для возобновления экономической работы России и США требуется политическое решение.Говоря об ушедших из РФ иностранных компаниях, Путин в очередной раз подчеркнул, что многие из них вообще никуда не уходили и сейчас хотят расширения сотрудничества, а многие хотят вернуться."Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", – заявил Путин.Другие заявления– Работа над созданием российских самолетов, которые должны сменить Ан-2, идет, но ее нужно ускорять. Нужно, чтобы началось их серийное производство и чтобы они выходили на линии;– работа по развитию малых населенных пунктов в стране будет активизирована;– стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года будет утверждена в течение года. На всей территории Дальнего Востока и Арктики должен быть запущен единый преференциальный режим для бизнеса с 2027 года;– мир ближайших десятилетий будет многополярным;– Военнослужащих из КНДР нет на территории Украины;– Москва видит конструктивные усилия Трампа по урегулированию на Украине.Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляцияПутин назвал главную задачу РоссииПутин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей

