Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике

Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике

Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниями на Аляске в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T09:20

2025-09-05T09:20

2025-09-05T10:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниями на Аляске в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.По его словам, у России есть эффективные технологии добычи и сжижения газа, которые могли бы быть востребованы при реализации совместных проектов.Президент подчеркнул, что развитие такого взаимодействия зависит от политических решений и может быть взаимовыгодным.Путин также отметил готовность к сотрудничеству с другими странами региона, в частности, с Индией. Он подчеркнул, что Россия не отворачивается от партнеров."Вы же (обращается к ведущей пленарного заседания – прим. ред.) вначале спросили про нашего орла, который является одним из наших символов. Он смотрит в одну сторону и в другую. Но вы посмотрите на этого орла сейчас. Мы что, разве от кого-то отвернулись? Нет, мы ни от кого не отворачивались. Он как смотрит в две стороны, так и смотрит", – заключил глава государства.

