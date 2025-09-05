https://crimea.ria.ru/20250905/rossiya-gotova-k-sotrudnichestvu-s-ssha-na-alyaske-i-v-arktike-1149228857.html
Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике
Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике
Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниями на Аляске в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном...
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Россия готова к сотрудничеству с американскими компаниями на Аляске в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
По его словам, у России есть эффективные технологии добычи и сжижения газа, которые могли бы быть востребованы при реализации совместных проектов.
"Вот мы говорим об Азиатско-Тихоокеанском регионе. У нас есть хорошее предложение по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа. Гораздо более эффективные, чем те, которыми располагают наши некоторые американские партнеры. Мы готовы к сотрудничеству", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что развитие такого взаимодействия зависит от политических решений и может быть взаимовыгодным.
"В Арктике можем совместно работать. Кстати говоря, мы с китайскими друзьями тоже обсуждали возможность работы в трехстороннем формате на некоторых наших арктических месторождениях уже сейчас. И эти, в принципе, все эти возможные варианты обсуждаются, они на столе. Но это может быть только политическое решение. Причем тоже взаимовыгоднее было бы сотрудничать", – добавил он.
Путин также отметил готовность к сотрудничеству с другими странами региона, в частности, с Индией. Он подчеркнул, что Россия не отворачивается от партнеров.
"Вы же (обращается к ведущей пленарного заседания – прим. ред.) вначале спросили про нашего орла, который является одним из наших символов. Он смотрит в одну сторону и в другую. Но вы посмотрите на этого орла сейчас. Мы что, разве от кого-то отвернулись? Нет, мы ни от кого не отворачивались. Он как смотрит в две стороны, так и смотрит", – заключил глава государства.
