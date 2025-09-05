https://crimea.ria.ru/20250905/putin-otvetil-na-vopros-o-tsenakh-i-klyuchevoy-stavke-v-rossii-1149224403.html

Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России

Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России

Резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного... РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T07:44

2025-09-05T07:44

2025-09-05T07:49

владимир путин (политик)

россия

вэф

экономика

ключевая ставка

цены и тарифы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144368066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_930f82ff37454d041e2ada8717ccd6d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.Президент подчеркнул, что базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика."Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении как минимум полутора десятков лет. И это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат. Создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз", - убежден российский лидер.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – прямая трансляцияКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБРоссийская экономика показывает рост – цифры Минфина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, вэф, экономика, ключевая ставка, цены и тарифы, новости