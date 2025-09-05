Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
Резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T07:44
2025-09-05T07:49
владимир путин (политик)
россия
вэф
экономика
ключевая ставка
цены и тарифы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.Президент подчеркнул, что базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика."Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении как минимум полутора десятков лет. И это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат. Создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз", - убежден российский лидер.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
владимир путин (политик), россия, вэф, экономика, ключевая ставка, цены и тарифы, новости
Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России

Резкое снижение ключевой ставки приведет к скачку цен – Путин

07:44 05.09.2025 (обновлено: 07:49 05.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям, не больше 4-5%. Но это связано с высокой ключевой ставкой. Это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством… Многие сидящие в зале скажут: "Да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать". Ну тогда цены будут расти", – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика.
"Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика. Мы ее проводили на протяжении многих лет, на протяжении как минимум полутора десятков лет. И это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат. Создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз", - убежден российский лидер.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
