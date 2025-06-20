https://crimea.ria.ru/20250620/rossiya-dostigla-rekordnogo-snizheniya-urovnya-bednosti-1147385162.html

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T16:57

2025-06-20T16:57

2025-06-20T16:57

владимир путин (политик)

пмэф

бедность

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)..По его словам, количество бедных в РФ сократилось с 2000 года с 42,3 млн до 10,5 млн человек."В 2000 году уровень бедности в Российской Федерации составлял 29%, и в такой унизительной ситуации находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29 процентов, a 7,2 процента, и это 10,5 млн человек", - уточнил Путин.Российский лидер отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы эту цифру сокращать, сначала до семи процентов, затем до пяти процентов и далее.По итогам первого квартала текущего года, по сравнению с теми же показателями год назад, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 млн людей, добавил глава государства.Также Путин отметил, что безработица в России остается на минимальном уровне в 2,3%, Россия добилась исторического минимума по этому показателю. Ранее на ПМЭФ Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, что является очень значимым показателем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по доходам населения в РоссииКогда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследованиеВ Крыму госслужащим повысят зарплату – Аксенов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), пмэф, бедность, россия, новости