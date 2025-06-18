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Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей
Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей
Повышение качества жизни россиян, развитие системы здравоохранения и образования, улучшение облика городов и поселков является главной и важнейшей задачей... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T16:10
2025-06-18T16:12
владимир путин (политик)
новости
экономика
россия
общество
пмэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Повышение качества жизни россиян, развитие системы здравоохранения и образования, улучшение облика городов и поселков является главной и важнейшей задачей властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Среди национальных целей России президент выделил укрепление суверенитета РФ в промышленности и финансовой сфере, достижение технологического лидерства, расширение транспортных и логистических связей как между субъектами Федерации, так и с зарубежными партнерами.Для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках, добавил российский лидер.Совещание под руководством президента состоялось в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В совещании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФКрым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублейУчастие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, экономика, россия, общество, пмэф
Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей

Повышение качества жизни россиян является важнейшей задачей властей – Путин

16:10 18.06.2025 (обновлено: 16:12 18.06.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Повышение качества жизни россиян, развитие системы здравоохранения и образования, улучшение облика городов и поселков является главной и важнейшей задачей властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Конечно, наша главная, важнейшая задача – это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие системы здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее", - сказал глава государства.
Среди национальных целей России президент выделил укрепление суверенитета РФ в промышленности и финансовой сфере, достижение технологического лидерства, расширение транспортных и логистических связей как между субъектами Федерации, так и с зарубежными партнерами.
"Опираясь на возможности реального сектора, отраслей экономики, отечественных компаний, мы выстраиваем работу по достижению национальных целей развития страны, объединяем усилия и федеральных органов власти, региональных, местных наших коллег с мест, деловых и научных кругов, общественности", - отметил Путин.
Для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках, добавил российский лидер.
Совещание под руководством президента состоялось в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В совещании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".
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