https://crimea.ria.ru/20250618/putin-povyshenie-kachestva-zhizni-rossiyan--glavnaya-zadacha-vlastey-1147321417.html

Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей

Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Путин: повышение качества жизни россиян – главная задача властей

Повышение качества жизни россиян, развитие системы здравоохранения и образования, улучшение облика городов и поселков является главной и важнейшей задачей... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T16:10

2025-06-18T16:10

2025-06-18T16:12

владимир путин (политик)

новости

экономика

россия

общество

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146791700_684:0:3005:1305_1920x0_80_0_0_5b9d3ba933ede90c209214c1bb2cad90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Повышение качества жизни россиян, развитие системы здравоохранения и образования, улучшение облика городов и поселков является главной и важнейшей задачей властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Среди национальных целей России президент выделил укрепление суверенитета РФ в промышленности и финансовой сфере, достижение технологического лидерства, расширение транспортных и логистических связей как между субъектами Федерации, так и с зарубежными партнерами.Для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках, добавил российский лидер.Совещание под руководством президента состоялось в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В совещании приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф.ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФКрым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублейУчастие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, экономика, россия, общество, пмэф