https://crimea.ria.ru/20250618/krym-na-pmef-planiruet-zaklyuchit-memorandumy-na-6794-mlrd-rubley-1147306715.html

Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей

Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей

Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T09:46

2025-06-18T09:46

2025-06-18T10:01

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.Он добавил, что общий объем предполагаемых вложений составит 67,94 миллиарда рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре "Экспофорум". В этом году он пройдет под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мираНа базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластерВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пмэф, санкт-петербург, инвестиции, экономика крыма, владимир константинов