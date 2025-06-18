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Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей
Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T09:46
2025-06-18T09:46
2025-06-18T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.Он добавил, что общий объем предполагаемых вложений составит 67,94 миллиарда рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре "Экспофорум". В этом году он пройдет под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мираНа базе Ялтинской киностудии хотят создать инновационный кластерВ Крыму растет производство мясной и молочной продукции
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крым, новости крыма, пмэф, санкт-петербург, инвестиции, экономика крыма, владимир константинов
Крым на ПМЭФ планирует заключить меморандумы на 67,9 млрд рублей
Крым на ПМЭФ-2025 планирует заключить меморандумы на 67,94 млрд рублей
09:46 18.06.2025 (обновлено: 10:01 18.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.
Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.
Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.
"Крым – привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растет, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями. Все это способствует развитию Крыма, повышению его привлекательности", – подчеркнул Константинов.
Он добавил, что общий объем предполагаемых вложений составит 67,94 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре "Экспофорум". В этом году он пройдет под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.
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