Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом завил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. РИА Новости Крым, 05.09.2025
владимир путин (политик), россия, вэф, экономика, общество, зарплата, новости
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин

В повышении достатка россиян есть экономическая необходимость – Путин

08:13 05.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом завил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. И это не популизм, в этом есть экономическая необходимость", – заявил президент России.

В частности, по словам российского лидера, в среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%.
Резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране, заявил Путин ранее в рамках пленарного заседания ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Владимир Путин (политик)РоссияВЭФЭкономикаОбществоЗарплатаНовости
 
