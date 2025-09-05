https://crimea.ria.ru/20250905/ekonomika-rossii-dolzhna-stat-ekonomikoy-vysokikh-zarplat--putin-1149225009.html

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин

05.09.2025

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом завил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. РИА Новости Крым, 05.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом завил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.В частности, по словам российского лидера, в среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%.Резкое снижение ключевой ставки Центробанка России приведет к серьезному скачку цен в стране, заявил Путин ранее в рамках пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

