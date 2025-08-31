Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250831/krymskiy-most-seychas-ochered-rastet-s-dvukh-storon-1149102413.html
Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон
Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон
Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост к обеду воскресенья скопилась очередь. По состоянию на 12 часов проезда с двух сторон ожидают 660 автомобилей. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост к обеду воскресенья скопилась очередь. По состоянию на 12 часов проезда с двух сторон ожидают 660 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств, уточнили специалисты.С утра в воскресенье проезд к досмотровым пунктам был свободен. Очередь со стороны Тамани начала скапливаться после 9 часов, время ожидания возросло до одного часа.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы с 17:00 до 23:00. А самые трудные для проезда дни пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часовСамую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Новости
новости крыма, крым, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон

В очереди перед Крымским мостом находятся 660 машин с двух сторон транспортного перехода

12:23 31.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост к обеду воскресенья скопилась очередь. По состоянию на 12 часов проезда с двух сторон ожидают 660 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств, уточнили специалисты.
С утра в воскресенье проезд к досмотровым пунктам был свободен. Очередь со стороны Тамани начала скапливаться после 9 часов, время ожидания возросло до одного часа.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы с 17:00 до 23:00. А самые трудные для проезда дни пятница, суббота и воскресенье.
Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
