https://crimea.ria.ru/20250831/krymskiy-most-seychas-snova-rastet-ochered-1149099909.html
Крымский мост сейчас: снова растет очередь
Крымский мост сейчас: снова растет очередь - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Крымский мост сейчас: снова растет очередь
На Крымском мосту утром в воскресенье начала расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T09:07
2025-08-31T09:07
2025-08-31T09:07
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148808663_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_03c8db8e07f1126bbee576739f1b1d25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в воскресенье начала расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148808663_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_fa9001a58fc4647236ab6c9b2bd09343.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, крым
Крымский мост сейчас: снова растет очередь
Крымский мост сейчас - в очереди 270 машин со стороны Тамани