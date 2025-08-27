Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов

https://crimea.ria.ru/20250827/turpotok-v-krym-v-etom-godu-vyros-na-11-protsentov-1149028180.html
максим решетников
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
крым
новости крыма
правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом прошлого года. Об этом доложил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.По словам министра, заметный рост показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, а самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.Также глава профильного министерства отметил растущую популярность России у иностранных туристов. Этому способствуют, в том числе, работа по улучшению туристической инфраструктуры: в частности в активную фазу реализации вступает проект "Пять морей и озеро Байкал" с дополненным проектом развития Балаклавы. Дополнительным стимулом для регионов стало распределение единой субсидии и выделение средств на создание модульных гостиниц.Туристический сезон в Крыму состоялся, заявил ранее в среду глава региона Сергей Аксенов. По разным подсчетам по сравнению к аналогичному периоду прошлого года рост составил от 11 до 15%, уровень загрузки по статистике составляет 79%, уточнил он.
максим решетников, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости крыма, правительство россии
Крым показал 11-процентный рост турпотока в текущем сезоне – Решетников
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом прошлого года. Об этом доложил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
"В летний туристический сезон, с мая по сентябрь, мы прогнозируем 48 млн поездок по стране – это рост плюс 8% к прошлому году. За май-июнь видим, что было 16,5 млн – плюс 10 процентов", – сказал Решетников.
По словам министра, заметный рост показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, а самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.
"В частности, турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом 2024 года, в Краснодарский край – также немного увеличился, несмотря на ситуацию в Анапе. Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике улучшит цифры к концу сезона", – подчеркнул он.
Также глава профильного министерства отметил растущую популярность России у иностранных туристов. Этому способствуют, в том числе, работа по улучшению туристической инфраструктуры: в частности в активную фазу реализации вступает проект "Пять морей и озеро Байкал" с дополненным проектом развития Балаклавы. Дополнительным стимулом для регионов стало распределение единой субсидии и выделение средств на создание модульных гостиниц.
Туристический сезон в Крыму состоялся, заявил ранее в среду глава региона Сергей Аксенов. По разным подсчетам по сравнению к аналогичному периоду прошлого года рост составил от 11 до 15%, уровень загрузки по статистике составляет 79%
, уточнил он.
