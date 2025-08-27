https://crimea.ria.ru/20250827/turpotok-v-krym-v-etom-godu-vyros-na-11-protsentov-1149028180.html

Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов

Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов

27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом прошлого года. Об этом доложил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.По словам министра, заметный рост показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, а самыми популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.Также глава профильного министерства отметил растущую популярность России у иностранных туристов. Этому способствуют, в том числе, работа по улучшению туристической инфраструктуры: в частности в активную фазу реализации вступает проект "Пять морей и озеро Байкал" с дополненным проектом развития Балаклавы. Дополнительным стимулом для регионов стало распределение единой субсидии и выделение средств на создание модульных гостиниц.Туристический сезон в Крыму состоялся, заявил ранее в среду глава региона Сергей Аксенов. По разным подсчетам по сравнению к аналогичному периоду прошлого года рост составил от 11 до 15%, уровень загрузки по статистике составляет 79%, уточнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсийРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьОсень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов

