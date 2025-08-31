https://crimea.ria.ru/20250831/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-voskresenya-1149099484.html
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
2025-08-31T08:02
2025-08-31T08:02
2025-08-31T08:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в воскресенье очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
