Крымский мост сейчас - с двух сторон продолжает расти очередь

15:23 31.08.2025 (обновлено: 15:50 31.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом с двух сторон перехода по состоянию на 15 часов в очереди на досмотр стоят 957 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 457 транспортных средств. Время ожидания также около двух часов.
С утра в воскресенье проезд к досмотровым пунктам был свободен. Очередь со стороны Тамани начала скапливаться после 9 часов, время ожидания возросло до одного часа. По состоянию на 12 часов проезда с двух сторон ожидали 660 автомобилей.
Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы с 17:00 до 23:00. А самые трудные для проезда дни пятница, суббота и воскресенье.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
