Крымский мост сейчас - с двух сторон продолжает расти очередь

Перед Крымским мостом с двух сторон перехода по состоянию на 15 часов в очереди на досмотр стоят 957 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом с двух сторон перехода по состоянию на 15 часов в очереди на досмотр стоят 957 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 457 транспортных средств. Время ожидания также около двух часов.С утра в воскресенье проезд к досмотровым пунктам был свободен. Очередь со стороны Тамани начала скапливаться после 9 часов, время ожидания возросло до одного часа. По состоянию на 12 часов проезда с двух сторон ожидали 660 автомобилей.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы с 17:00 до 23:00. А самые трудные для проезда дни пятница, суббота и воскресенье.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часовПроезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают КрымРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьТурпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов

