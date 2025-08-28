https://crimea.ria.ru/20250828/evrokomissiya-otreagirovala-na-udary-vsu-po-nefteprovodu-druzhba-1149046182.html

Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности. Об этом на брифинге четверг заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова.Братислава и Будапешт ранее направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.ЕС повторил Киеву необходимость поддержания энергоснабжения и призвал все стороны сохранить критически важную инфраструктуру, добавила другой официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИДУтечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили

