Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности. Об этом на брифинге четверг заявила... РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности. Об этом на брифинге четверг заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова.Братислава и Будапешт ранее направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.ЕС повторил Киеву необходимость поддержания энергоснабжения и призвал все стороны сохранить критически важную инфраструктуру, добавила другой официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИДУтечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили
14:16 28.08.2025 (обновлено: 14:25 28.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности. Об этом на брифинге четверг заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова.
Братислава и Будапешт ранее направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.
"Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность (ЕС – ред.) не пострадала (в результате ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" – ред.), но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила" – цитирует Гринчирову РИА Новости.
ЕС повторил Киеву необходимость поддержания энергоснабжения и призвал все стороны сохранить критически важную инфраструктуру, добавила другой официальный представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
