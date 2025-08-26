https://crimea.ria.ru/20250826/prekraschenie-vengriey-energopostavok-stanet-katastrofoy-dlya-ukrainy---mid-1148989384.html

Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИД

Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИД - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИД

Венгрия может приостановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на подрыв нефтепровода "Дружба", однако не сделает этого, чтобы не страдали мирные... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T13:53

2025-08-26T13:53

2025-08-26T14:53

венгрия

нефтепровод "дружба"

украина

владимир зеленский

петер сийярто

новости

атаки всу

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a009185f760d44ba1300eebc0da17e3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Венгрия может приостановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на подрыв нефтепровода "Дружба", однако не сделает этого, чтобы не страдали мирные украинские граждане. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Из Венгрии на Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особо выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30 до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь", – приводит слова Сийярто РИА Новости.По его словам, руководство Венгрии, в отличие от киевского режима, думает в первую очередь о народе и не желает ему вредить.Он напомнил украинским властям о последствиях атак на критическую энергетическую инфраструктуру, в частности на нефтепровод "Дружба". По его словам, ответное прекращение поставок электроэнергии Венгрии может создать для Украины "катастрофические трудности".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна могла бы за один день дестабилизировать Украину, прекратив поставки газа и электричества, однако Будапешт не заинтересован в таком сценарии.Дипломатическая напряженность между Киевом и Будапештом сохраняется. Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы и атаки на критическую инфраструктуру Венгрии. В ответ глава украинского МИД Андрей Сибига рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов и посоветовал венгерскому коллеге не вмешиваться в решения украинского "президента".В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила ТрампаВенгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, нефтепровод "дружба", украина, владимир зеленский, петер сийярто, новости, атаки всу, электричество