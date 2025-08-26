Рейтинг@Mail.ru
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода "Дружба" 26.08.2025
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба” - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26.08.2025
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
нефтепровод
нефтепровод "дружба"
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба”. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в соцсети, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что в ЕС нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы.Ранее Зеленский пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявив, что "всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
венгрия
украина
Новости
1920
1920
true
венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, нефтепровод, нефтепровод "дружба", украина, новости
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”

Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба” - Орбан

06:43 26.08.2025
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба”. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в соцсети, пишет РИА Новости.
“Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Отсюда следует, что венгры приняли правильное решение... У слов Зеленского будут долгие последствия”, — сказал политик.
Он подчеркнул, что в ЕС нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы.
Ранее Зеленский пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявив, что "всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
