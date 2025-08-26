Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба” - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба”. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в соцсети, пишет РИА Новости.
“Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Отсюда следует, что венгры приняли правильное решение... У слов Зеленского будут долгие последствия”, — сказал политик.
Он подчеркнул, что в ЕС нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы.
Ранее Зеленский пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявив, что "всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
