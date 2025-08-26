https://crimea.ria.ru/20250826/orban-predupredil-zelenskogo-o-posledstviyakh-podryva-truboprovoda-druzhba-1148980115.html

Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”

Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба” - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”

Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба”. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T06:43

2025-08-26T06:43

2025-08-26T06:43

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

нефтепровод

нефтепровод "дружба"

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9bf3f1a5d94a1da18b8fe2a65676b49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского ожидают последствия за подрыв трубопровода “Дружба”. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в соцсети, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что в ЕС нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы.Ранее Зеленский пошутил об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявив, что "всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии".В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, нефтепровод, нефтепровод "дружба", украина, новости