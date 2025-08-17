Рейтинг@Mail.ru
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев... РИА Новости Крым, 17.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше. Президент США сделал репост публикации в соцсети Truth Social.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.
новости, дональд трамп, россия, сша, переговоры, политика, украина
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ

Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от территорий в пользу России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше. Президент США сделал репост публикации в соцсети Truth Social.

"Украина должна быть готова уступить часть территории России. Чем дольше идет война, тем больше земли она будет терять!" – говорится в опубликованном сторонницей президента США посте.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".
16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.
