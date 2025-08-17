https://crimea.ria.ru/20250817/tramp-soglasilsya-chto-ukraina-dolzhna-otkazatsya-ot-territoriy-v-polzu-rf-1148795838.html
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T18:34
2025-08-17T18:34
2025-08-17T18:34
новости
дональд трамп
россия
сша
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148749496_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_16d84304a80a269f01d4ea913c01f800.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше. Президент США сделал репост публикации в соцсети Truth Social.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с ТрампомТрамп ответил на вопрос об усилении давления на РоссиюТрамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
https://crimea.ria.ru/20250816/vstrecha-budet-zhestkoy-ekspert-o-predstoyaschem-vizite-zelenskogo-v-ssha-1148779576.html
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148749496_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_13d75dd528747003dc50cb86ab4d3e7c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, дональд трамп, россия, сша, переговоры, политика, украина
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от территорий в пользу России