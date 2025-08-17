https://crimea.ria.ru/20250817/tramp-soglasilsya-chto-ukraina-dolzhna-otkazatsya-ot-territoriy-v-polzu-rf-1148795838.html

Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше. Президент США сделал репост публикации в соцсети Truth Social.Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что "теперь все зависит от Киева".16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Зеленский договорился с Европой перед встречей с ТрампомТрамп ответил на вопрос об усилении давления на РоссиюТрамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине

