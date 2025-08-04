Стало известно о дальнейшей судьбе напавшего на Зубкова льва
Напавший на Зубкова лев остается жить в "Тайгане"
© ТГ-канал Олега ЗубковаВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
© ТГ-канал Олега Зубкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка Олега Зубкова, на сегодняшний день живет в "Тайгане" в вольере с другими хищниками, пока его не планируют выпускать в саванну. Об этом РИА Новости Крым рассказал сам владелец крымского сафари-парка.
Ранее появилась информация о том, что льва могут отправить в другой зоопарк. Однако, как говорит Зубков, хищник никуда не переезжает.
"Никуда его не отправляют. Как жил, так и живет у нас. Все с ним хорошо. Никаких претензий к его поведению нет", – сказал Зубков.
При этом он не исключил, что, если другие зоопарки захотят купить у него львов, этого представителя тоже могут предложить. Однако на данный момент таких запросов не поступало.
Сам Зубков, переживший нападение хищника, сейчас проходит обследование и идет на поправку.
Вечером 22 июня стало известно, что в крымском сафари-парка "Тайган" произошло ЧП. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Сначала его прооперировали и стабилизировали врачи Белогорской больницы, на следующий день владельца "Тайгана" перевезли в Симферополь. 24 июня стало известно, что его отправляют на лечение в Краснодар. 3 июля его выписали из больницы – это произошло через десять дней после случившегося.
Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинения тяжкого вреда здоровью человека.
Во время пресс-конференции, которую Зубков провел после выписки, он заявил, что сам виноват в произошедшем. По его словам, во время кормления он нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше. Злость и агрессию у животного спровоцировал звук калитки. Какое-то время владелец парка пытался сдержать льва, но "хищник есть хищник". Также Зубков добавил, что продолжит общение со львами, эту работу он выбрал сам.
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