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Стало известно о дальнейшей судьбе напавшего на Зубкова льва

Стало известно о дальнейшей судьбе напавшего на Зубкова льва - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Стало известно о дальнейшей судьбе напавшего на Зубкова льва

Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка Олега Зубкова, на сегодняшний день живет в "Тайгане" в вольере с другими хищниками, пока его не планируют... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T15:23

2025-08-04T15:23

2025-08-04T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка Олега Зубкова, на сегодняшний день живет в "Тайгане" в вольере с другими хищниками, пока его не планируют выпускать в саванну. Об этом РИА Новости Крым рассказал сам владелец крымского сафари-парка.Ранее появилась информация о том, что льва могут отправить в другой зоопарк. Однако, как говорит Зубков, хищник никуда не переезжает.При этом он не исключил, что, если другие зоопарки захотят купить у него львов, этого представителя тоже могут предложить. Однако на данный момент таких запросов не поступало.Сам Зубков, переживший нападение хищника, сейчас проходит обследование и идет на поправку.Вечером 22 июня стало известно, что в крымском сафари-парка "Тайган" произошло ЧП. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Сначала его прооперировали и стабилизировали врачи Белогорской больницы, на следующий день владельца "Тайгана" перевезли в Симферополь. 24 июня стало известно, что его отправляют на лечение в Краснодар. 3 июля его выписали из больницы – это произошло через десять дней после случившегося.Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинения тяжкого вреда здоровью человека.Во время пресс-конференции, которую Зубков провел после выписки, он заявил, что сам виноват в произошедшем. По его словам, во время кормления он нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше. Злость и агрессию у животного спровоцировал звук калитки. Какое-то время владелец парка пытался сдержать льва, но "хищник есть хищник". Также Зубков добавил, что продолжит общение со львами, эту работу он выбрал сам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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