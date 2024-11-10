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О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК
О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК - РИА Новости Крым, 10.11.2024
О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК
ентральный аппарат следственного комитета затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств отравления семьи и гибели двухлетнего ребенка в Тверской области. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T13:35
2024-11-10T13:35
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
семья
отравление
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Центральный аппарат следственного комитета затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств отравления семьи и гибели двухлетнего ребенка в Тверской области. Об э том сообщает Telegram-канал ведомства.Девочка 2022 года рождения скончалась в больнице после резкого ухудшения самочувствия. Следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе и итогах расследования уголовного дела.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым дом обрабатывался накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газомОтравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), семья, отравление, новости
О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК

Главе СК доложат о расследовании дела об отравлении семьи в тверской области

13:35 10.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Центральный аппарат следственного комитета затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств отравления семьи и гибели двухлетнего ребенка в Тверской области. Об э том сообщает Telegram-канал ведомства.
"По данным следствия, в городе Вышнем Волочке у многодетной семьи с тремя малолетними детьми появились признаки отравления. В ночь на 9 ноября родители и дети были доставлены в больницу с признаками температуры и рвоты", - говорится в сообщении.
Девочка 2022 года рождения скончалась в больнице после резкого ухудшения самочувствия. Следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе и итогах расследования уголовного дела.
22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.
Основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым дом обрабатывался накануне.
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ПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)семьяОтравлениеНовости
 
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