https://crimea.ria.ru/20241110/o-rassledovanii-smerti-dvukhletnego-rebenka-v-tveri-dolozhat-glave-sk-1141742316.html

О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК

О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК - РИА Новости Крым, 10.11.2024

О расследовании смерти двухлетнего ребенка в Твери доложат главе СК

ентральный аппарат следственного комитета затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств отравления семьи и гибели двухлетнего ребенка в Тверской области. РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T13:35

2024-11-10T13:35

2024-11-10T13:35

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

семья

отравление

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Центральный аппарат следственного комитета затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств отравления семьи и гибели двухлетнего ребенка в Тверской области. Об э том сообщает Telegram-канал ведомства.Девочка 2022 года рождения скончалась в больнице после резкого ухудшения самочувствия. Следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тверской области Кизимову А.А. доложить о ходе и итогах расследования уголовного дела.22 сентября в Красноярском крае семья с четырьмя детьми почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Согласно ее показаниям, семья в день трагедии употребляла в пищу курицу и пельмени из местного магазина.Основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым дом обрабатывался накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семья с маленьким ребенком отравилась угарным газомОтравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), семья, отравление, новости