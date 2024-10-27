https://crimea.ria.ru/20241027/glavnoe-za-den-27-oktyabrya-1141387767.html

Главное за день: 27 октября

Главное за день: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Главное за день: 27 октября

Вооруженная группа попыталась прорвать российскую границу в Брянской области. Самолет потерпел крушение в Ставрополье. Президент РФ Владимир Путин выразил... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T21:59

2024-10-27T21:59

2024-10-27T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженная группа попыталась прорвать российскую границу в Брянской области. Самолет потерпел крушение в Ставрополье. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об предоставлении Украине дальнобойного оружия. Оппозиция Грузии не признала результаты парламентских выборов, а президент страны Саломе Зурабишвили призвала к протестам. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал саммит БРИКС очень важным. Икону Божией Матери "Феодоровская" доставят в Симферополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка прорыва через границу в Брянской областиВ воскресенье в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района Брянской области вооруженная группа попыталась проникнуть через границу России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, противник был остановлен силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии. При этом в течение дня область массово атакуют беспилотники.Крушение Ан-2 в СтавропольеСамолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки Ставропольского края. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе 8-летний ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, обошлось без погибших. Предварительной причиной случившегося стала потеря мощности воздушного судна.Путин о дальнобойном оружии ЗападаПрезидент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.По словам президента, вопрос в том, разрешат ли сами себе натовские офицеры наносить удары вглубь российской территории. Российский лидер пояснил, что подобного рода оружие украинские военные самостоятельно применить не смогут, поскольку у Украины нет космической разведки и соответствующих специалистов.В Грузии не признали итоги выборовВ Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что опубликованные данные "не выражают волю народа".Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.Президент Грузии в свою очередь отказалась признавать итоги парламентских выборов в стране и призвала к акциям протестаГрузовик протаранил остановку в Израиле35 человек пострадали в ДТП в столице Израиля, когда грузовик в Тель-Авиве протаранил автобусную остановку. Водитель грузовика "был нейтрализован" гражданскими лицами.По данным полиции Израиля, 35 человек доставлены в больницу, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых испытавших тревогу.Гутерриш о саммите БРИКСГенсек ООН Антониу Гутерриш после визита на саммит БРИКС в Казани заявил, что саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Также генсек ООН назвал Казанский кремль "великолепным чудом света".Икона Божией Матери в СимферополеИкону Божией Матери "Феодоровская" 29 октября доставят в Александро-Невский собор Симферополя для поклонения и соборной молитвы о семье и семейном благополучии.В пресс-службе крымского собора сообщили, что торжественная встреча святыни пройдет в 10:00. Икона пробудет в Симферополе в течение трех дней, прихожане смогут ей поклониться.

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https://crimea.ria.ru/20241027/kak-rossiya-otvetit-na-vozmozhnye-udary-dalnoboynym-oruzhiem-1141375729.html

https://crimea.ria.ru/20241027/dvoe-iz-chetyrekh-sbezhavshikh-v-zabaykale-osuzhdennykh-zaderzhany-1141384380.html

https://crimea.ria.ru/20241027/zaporozhskaya-oblast-obestochena-iz-za-ataki-dronov-1141387522.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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