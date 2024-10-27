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Главное за день: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Главное за день: 27 октября
Главное за день: 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Главное за день: 27 октября
Вооруженная группа попыталась прорвать российскую границу в Брянской области. Самолет потерпел крушение в Ставрополье. Президент РФ Владимир Путин выразил... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T21:59
2024-10-27T21:59
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владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженная группа попыталась прорвать российскую границу в Брянской области. Самолет потерпел крушение в Ставрополье. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об предоставлении Украине дальнобойного оружия. Оппозиция Грузии не признала результаты парламентских выборов, а президент страны Саломе Зурабишвили призвала к протестам. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал саммит БРИКС очень важным. Икону Божией Матери "Феодоровская" доставят в Симферополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка прорыва через границу в Брянской областиВ воскресенье в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района Брянской области вооруженная группа попыталась проникнуть через границу России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, противник был остановлен силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии. При этом в течение дня область массово атакуют беспилотники.Крушение Ан-2 в СтавропольеСамолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки Ставропольского края. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе 8-летний ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, обошлось без погибших. Предварительной причиной случившегося стала потеря мощности воздушного судна.Путин о дальнобойном оружии ЗападаПрезидент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.По словам президента, вопрос в том, разрешат ли сами себе натовские офицеры наносить удары вглубь российской территории. Российский лидер пояснил, что подобного рода оружие украинские военные самостоятельно применить не смогут, поскольку у Украины нет космической разведки и соответствующих специалистов.В Грузии не признали итоги выборовВ Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что опубликованные данные "не выражают волю народа".Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.Президент Грузии в свою очередь отказалась признавать итоги парламентских выборов в стране и призвала к акциям протестаГрузовик протаранил остановку в Израиле35 человек пострадали в ДТП в столице Израиля, когда грузовик в Тель-Авиве протаранил автобусную остановку. Водитель грузовика "был нейтрализован" гражданскими лицами.По данным полиции Израиля, 35 человек доставлены в больницу, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых испытавших тревогу.Гутерриш о саммите БРИКСГенсек ООН Антониу Гутерриш после визита на саммит БРИКС в Казани заявил, что саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Также генсек ООН назвал Казанский кремль "великолепным чудом света".Икона Божией Матери в СимферополеИкону Божией Матери "Феодоровская" 29 октября доставят в Александро-Невский собор Симферополя для поклонения и соборной молитвы о семье и семейном благополучии.В пресс-службе крымского собора сообщили, что торжественная встреча святыни пройдет в 10:00. Икона пробудет в Симферополе в течение трех дней, прихожане смогут ей поклониться.
https://crimea.ria.ru/20241027/staya-brodyachikh-sobak-napala-na-devochku-v-sevastopole-1141386303.html
https://crimea.ria.ru/20241027/kak-rossiya-otvetit-na-vozmozhnye-udary-dalnoboynym-oruzhiem-1141375729.html
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https://crimea.ria.ru/20241027/zaporozhskaya-oblast-obestochena-iz-za-ataki-dronov-1141387522.html
https://crimea.ria.ru/20241027/kopaem-zemlyanki-i-spasaem-zhizni--intervyu-s-voennym-medikom-1141315573.html
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новости, главное за день, грузия, россия, в мире, происшествия, крым, брикс, владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), брянская область, граница, авиакатастрофа
Главное за день: 27 октября

Главные события и заявления воскресенья, 27 октября

21:59 27.10.2024
 
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая БондаренкоКрушение самолета Ан-2 на Ставрополье
Крушение самолета Ан-2 на Ставрополье
© Фото: Telegram главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженная группа попыталась прорвать российскую границу в Брянской области. Самолет потерпел крушение в Ставрополье. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об предоставлении Украине дальнобойного оружия. Оппозиция Грузии не признала результаты парламентских выборов, а президент страны Саломе Зурабишвили призвала к протестам. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал саммит БРИКС очень важным. Икону Божией Матери "Феодоровская" доставят в Симферополь.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Попытка прорыва через границу в Брянской области
В воскресенье в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района Брянской области вооруженная группа попыталась проникнуть через границу России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, противник был остановлен силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии. При этом в течение дня область массово атакуют беспилотники.
Крушение Ан-2 в Ставрополье
Самолет Ан-2 упал недалеко от города Ессентуки Ставропольского края. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе 8-летний ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, обошлось без погибших. Предварительной причиной случившегося стала потеря мощности воздушного судна.
Злая собака
20:11
Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
Путин о дальнобойном оружии Запада
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об обсуждении возможности предоставить Украине дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.
По словам президента, вопрос в том, разрешат ли сами себе натовские офицеры наносить удары вглубь российской территории. Российский лидер пояснил, что подобного рода оружие украинские военные самостоятельно применить не смогут, поскольку у Украины нет космической разведки и соответствующих специалистов.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
10:51
Как Россия ответит на возможные удары дальнобойным оружием
В Грузии не признали итоги выборов
В Грузии четыре оппозиционных партии отказались признавать данные Центризбиркома страны по итогам парламентских выборов. Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария заявил, что опубликованные данные "не выражают волю народа".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения парламентских выборов заявил, что заседание новоизбранного парламента в Грузии состоится, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его.
Президент Грузии в свою очередь отказалась признавать итоги парламентских выборов в стране и призвала к акциям протеста
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
17:59
Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
Грузовик протаранил остановку в Израиле
35 человек пострадали в ДТП в столице Израиля, когда грузовик в Тель-Авиве протаранил автобусную остановку. Водитель грузовика "был нейтрализован" гражданскими лицами.
По данным полиции Израиля, 35 человек доставлены в больницу, включая шестерых в тяжелом состоянии, пятерых в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и четверых испытавших тревогу.
Дрон атаковал БПЛА электроподстанцию села Чубаревка в Запорожской области
20:59
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
Гутерриш о саммите БРИКС
Генсек ООН Антониу Гутерриш после визита на саммит БРИКС в Казани заявил, что саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Также генсек ООН назвал Казанский кремль "великолепным чудом света".
Икона Божией Матери в Симферополе
Икону Божией Матери "Феодоровская" 29 октября доставят в Александро-Невский собор Симферополя для поклонения и соборной молитвы о семье и семейном благополучии.
В пресс-службе крымского собора сообщили, что торжественная встреча святыни пройдет в 10:00. Икона пробудет в Симферополе в течение трех дней, прихожане смогут ей поклониться.
Военный медик Шрек
20:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Копаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
 
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22:33В горах Крыма спасены мужчина с ребенком
21:59Главное за день: 27 октября
21:44Пять мирных жителей ранены в Горловке
21:31Президент Грузии призвала к протестам после выборов
21:12Водитель электросамоката выстрелил в мужчину в Краснодаре
20:59Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
20:4115 дронов за час – что происходит в Брянской области
20:30Копаем землянки и спасаем жизни – интервью с военным медиком
20:11Стая бродячих собак напала на девочку в Севастополе
20:03Кто виноват в авариях с участием общественного транспорта в Крыму
19:41В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией
19:19Чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
18:52В Грузии завершили подсчет голосов на выборах
18:32Вооруженная группа пыталась прорваться через границу в Брянской области
17:59Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
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17:22Очередь на Крымском мосту увеличилась втрое
17:14Число раненых при падении самолета на Ставрополье увеличилось до четырех
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