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15 дронов за час – что происходит в Брянской области - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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15 дронов за час – что происходит в Брянской области
15 дронов за час – что происходит в Брянской области - РИА Новости Крым, 27.10.2024
15 дронов за час – что происходит в Брянской области
Силы противовздушной обороны уничтожили еще 155 беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T20:41
2024-10-27T20:45
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
пво
александр богомаз
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы противовздушной обороны уничтожили еще 155 беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.В воскресенье в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. По данным губернатора, противник остановлен.В течение ночи над регионами России уничтожен 51 беспилотник. Кроме того, в течение дня Брянская область находится под постоянным прицелом вражеских дронов. Все попытки воздушной атаки отражаются силами ПВО.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской областью сбили 15 беспилотниковАтака дронов на Воронежскую область – что известно13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, пво, александр богомаз, беспилотник (бпла, дрон), новости
15 дронов за час – что происходит в Брянской области

Силы ПВО уничтожили над Брянской областью 15 дронов за час

20:41 27.10.2024 (обновлено: 20:45 27.10.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Силы противовздушной обороны уничтожили еще 155 беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в Telegram.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
В воскресенье в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц. По данным губернатора, противник остановлен.
В течение ночи над регионами России уничтожен 51 беспилотник. Кроме того, в течение дня Брянская область находится под постоянным прицелом вражеских дронов. Все попытки воздушной атаки отражаются силами ПВО.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиПроисшествияПВОАлександр БогомазБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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