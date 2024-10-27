https://crimea.ria.ru/20241027/v-krym-dostavyat-chudotvornuyu-ikonu-bozhiey-materi-feodorovskaya-1141377727.html

В Крым доставят чудотворную икону Божией Матери "Феодоровская"

В Крым доставят чудотворную икону Божией Матери "Феодоровская" - РИА Новости Крым, 27.10.2024

В Крым доставят чудотворную икону Божией Матери "Феодоровская"

Икону Божией Матери "Феодоровская" из Костромы доставят в Александро-Невский собор Симферополя для поклонения и соборной молитвы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T16:22

2024-10-27T16:22

2024-10-27T16:22

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крымская митрополия

александро-невский собор в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Икону Божией Матери "Феодоровская" из Костромы доставят в Александро-Невский собор Симферополя для поклонения и соборной молитвы, сообщили в пресс-службе крымского собора.Торжественная встреча святыни запланирована на 10:00 29 октября.Икона пробудет в Симферополе в течение трех дней. Прихожане смогут приклониться святыне 29 октября в 12:00 и 14:00, 30 октября в 10:00, 12:00 и 14:00, 31 октября в 10:00, 12:00 и 14:00."В дни пребывания святыни в Александро-Невском соборе перед образом Божией Матери будет совершаться молебное пение с чтением акафиста. 31 октября, по завершению вечернего богослужения, состоятся проводы чудотворной иконы", - добавили в пресс-службе собора.Также во время пребывания иконы в кафедральном Александро-Невском соборе будут приниматься записки, сорокоусты и иные поминовения для молитвы перед святыми мощами святого князя Владимира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуРождество Богородицы: что изображено на иконеМорской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, крымская митрополия, александро-невский собор в симферополе, православие, религия, новости крыма, общество