https://crimea.ria.ru/20240724/morskoy-krestnyy-khod-ikony-vezut-korablyami-iz-krasnodarskogo-kraya-v-krym-1139093719.html

Морской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым

Морской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Морской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым

Морской крестный ход проходит у морских побережий Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщили в Симферопольской и Крымской епархии. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T12:39

2024-07-24T12:39

2024-07-24T12:39

религия

крым

православие

симферопольская и крымская епархия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Морской крестный ход проходит у морских побережий Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщили в Симферопольской и Крымской епархии.В этом году крестный ход посвящен 300-летию даты перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург, которое было инициировано царем Петром I. Также он приурочен к дате завершения Северной войны. Именно благодаря победе России в этой войне государство российское вышло в Балтийское море и стало морской державой.В память об этом событии организация "Православный Санкт-Петербург" на протяжении 15 лет проводит Морские крестные ходы. Сначала они проходили по Балтике.Также в крестном ходе задействован учебный парусник "Херсонес". На этом корабле проходят практику будущие моряки - курсанты морских академий и морских военных училищ Черноморского флота.Нынешний крестный ход проходит в канун праздника Крещения Руси и открытия музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" и посвящен великому равноапостольному князю Владимиру и святому благоверному князю Александру Невскому."Морской крестный ход в Крыму проходит в рамках программы "Александр Невский — Имя России", реализуемой в Крыму под духовным окормлением Свято-Александро-Невского храма микр. Голландия г. Севастополя, общественной организации "Православный Санкт-Петербург" и Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры", - перечислили в епархии организаторов.Крестный ход уже побывал в Сочи и Туапсе. Жители этих городов могли поклониться ковчегу с мощами святого равноапостольного князя Владимира из Владимирского собора Херсонеса, аналойной иконе святого князя Александра Невского с частицей мощей из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, а также походной морской иконе святого благоверного князя Александра Невского.В этом году Морской крестный ход завершится в Ялте в четверг, 25 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Трудом и молитвой: как монахини из Крыма помогают фронтуПросить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей материПатриарх Кирилл объявил всероссийский крестный ход с иконой ополчения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, крым, православие, симферопольская и крымская епархия, ялта, новости крыма