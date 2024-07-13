https://crimea.ria.ru/20240713/prosit-o-zaschite-i-pobede-v-krym-privezli-ikonu-kazanskoy-bozhey-materi-1138830328.html
Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери
Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери
Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершаться в течение трех дней в Кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Православные верующие РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T18:25
2024-07-13T18:25
2024-07-13T18:25
религия
православие
александро-невский собор в симферополе
симферополь
крым
симферопольская и крымская епархия
новости крыма
крымская митрополия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138832930_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_367001fee3c277e7297119f8fd2ade37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершаться в течение трех дней в Кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк."Промыслом Божиим в эти трудные времена для нашего многострадального народа Святейший Патриарх Кирилл обрел старинный образ Божией матери, именуемый "Казанская" датируемый XVI веком, перед которым на протяжении многих столетий молились о победе над врагом наш благочестивый русский народ. И в эти дни, когда этот чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери прибыл на благословенную крымскую землю, будет совершаться сугубая молитва Пресвятой Богородице о защите Святой Руси", - рассказал протоиерей.В церковной гимнографии Матерь Божия прославляется как "взбранная воевода", то есть избранная Богом военноначальница, которая "имеет власть от Всевышнего защищать народ Божий, землю русскую и святую Христову Церковь", отметил священнослужитель.Молебны с песнопениями Божией Матери с молитвами о победе будут совершаться в Симферополе течение трех дней.Всероссийский крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, именуемой "Казанская" стартовал по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла их Москвы 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца.Всероссийский крестный ход охватывает около 100 городов. Перед тем, как оказаться в Симферополе, святыня побывала в Севастополе. 17-18 июля икону привезут в Бердянск, 19-20 июля в Мариуполь, а 21-22 июля - в Луганск, сообщили РИА Новости Крым в Крымской митрополии.Читайте также на РИА Новости Крым:Он врачует до сих пор: святитель Лука КрымскийЧудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 летБережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138832930_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_280af4d6723bc4b255e2808a366dc567.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, православие, александро-невский собор в симферополе, симферополь, крым, симферопольская и крымская епархия, новости крыма, крымская митрополия
Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери
В Крым привезли икону Казанской Божьей матери – православные молятся о защите и Победе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершаться в течение трех дней в Кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.
"Промыслом Божиим в эти трудные времена для нашего многострадального народа Святейший Патриарх Кирилл обрел старинный образ Божией матери, именуемый "Казанская" датируемый XVI веком, перед которым на протяжении многих столетий молились о победе над врагом наш благочестивый русский народ. И в эти дни, когда этот чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери прибыл на благословенную крымскую землю, будет совершаться сугубая молитва Пресвятой Богородице о защите Святой Руси", - рассказал протоиерей.
В церковной гимнографии Матерь Божия прославляется как "взбранная воевода", то есть избранная Богом военноначальница, которая "имеет власть от Всевышнего защищать народ Божий, землю русскую и святую Христову Церковь", отметил священнослужитель.
Молебны с песнопениями Божией Матери с молитвами о победе будут совершаться в Симферополе течение трех дней.
"Все вместе мы будем молиться о том, чтобы Господь по молитвам Пречистой Богородицы избавил нас, как мы говорим в богослужебных молитвах, от огня, меча, нашествия иноплеменных, от междоусобной брани - мы будем просить Бога о том, чтобы воцарился мир Божий в наших душах и сердцах, мир на нашей благословенной русской земле. Чтобы была победа над злом, победа правды Божьей", - сказал представитель епархии.
Всероссийский крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, именуемой "Казанская" стартовал по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла их Москвы 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца.
Всероссийский крестный ход охватывает около 100 городов. Перед тем, как оказаться в Симферополе, святыня побывала в Севастополе. 17-18 июля икону привезут в Бердянск, 19-20 июля в Мариуполь, а 21-22 июля - в Луганск, сообщили РИА Новости Крым
в Крымской митрополии.
Читайте также на РИА Новости Крым: