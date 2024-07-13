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Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери

Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Просить о защите и Победе: в Крым привезли икону Казанской Божьей матери

Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершаться в течение трех дней в Кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Православные верующие РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T18:25

2024-07-13T18:25

2024-07-13T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Молебны с песнопениями Казанской Божьей матери будут совершаться в течение трех дней в Кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Православные верующие смогут поклониться святыне, помолиться о мире и скорой победе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк."Промыслом Божиим в эти трудные времена для нашего многострадального народа Святейший Патриарх Кирилл обрел старинный образ Божией матери, именуемый "Казанская" датируемый XVI веком, перед которым на протяжении многих столетий молились о победе над врагом наш благочестивый русский народ. И в эти дни, когда этот чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери прибыл на благословенную крымскую землю, будет совершаться сугубая молитва Пресвятой Богородице о защите Святой Руси", - рассказал протоиерей.В церковной гимнографии Матерь Божия прославляется как "взбранная воевода", то есть избранная Богом военноначальница, которая "имеет власть от Всевышнего защищать народ Божий, землю русскую и святую Христову Церковь", отметил священнослужитель.Молебны с песнопениями Божией Матери с молитвами о победе будут совершаться в Симферополе течение трех дней.Всероссийский крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, именуемой "Казанская" стартовал по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла их Москвы 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца.Всероссийский крестный ход охватывает около 100 городов. Перед тем, как оказаться в Симферополе, святыня побывала в Севастополе. 17-18 июля икону привезут в Бердянск, 19-20 июля в Мариуполь, а 21-22 июля - в Луганск, сообщили РИА Новости Крым в Крымской митрополии.Читайте также на РИА Новости Крым:Он врачует до сих пор: святитель Лука КрымскийЧудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 летБережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православие, александро-невский собор в симферополе, симферополь, крым, симферопольская и крымская епархия, новости крыма, крымская митрополия