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В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение
В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение
Власти Феодосии с 16 октября откроют для общественного и грузового транспорта проезд по улице Федько, который ранее был закрыт из-за продолжающегося пожара на... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T18:39
2024-10-15T18:42
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
игорь ткаченко
транспорт
логистика
новости крыма
общество
крым
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Власти Феодосии с 16 октября откроют для общественного и грузового транспорта проезд по улице Федько, который ранее был закрыт из-за продолжающегося пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам градоначальника, автобусы № 2, 2а, 4, 4а, 4д, 13 и 13а будут работать по обычному маршруту и графику движения.Ограничения по проезду на участках улицы Федько и Керченскому шоссе продолжает действовать для легкового транспорта, добавил Ткаченко.Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома.При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара.Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.В пунктах временного размещения в Феодосии остаются 29 жителей. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществЧасть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии
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феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, игорь ткаченко, транспорт, логистика, новости крыма, общество, крым, общественный транспорт
В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение

В Феодосии откроют проезд по улице Федько в районе нефтебазы для маршруток и грузовиков

18:39 15.10.2024 (обновлено: 18:42 15.10.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции следит за дорожной ситуацией. Архивное фото
Сотрудник полиции следит за дорожной ситуацией. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Власти Феодосии с 16 октября откроют для общественного и грузового транспорта проезд по улице Федько, который ранее был закрыт из-за продолжающегося пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"С 4.30 утра 16 октября будет открыт проезд по улице Федько с выездом на железнодорожный переезд на Керченском шоссе для общественного и грузового транспорта", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, автобусы № 2, 2а, 4, 4а, 4д, 13 и 13а будут работать по обычному маршруту и графику движения.
Ограничения по проезду на участках улицы Федько и Керченскому шоссе продолжает действовать для легкового транспорта, добавил Ткаченко.
Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома.
При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара.
Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.
По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
В пунктах временного размещения в Феодосии остаются 29 жителей. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят.
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ФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииИгорь ТкаченкоТранспортЛогистикаНовости КрымаОбществоКрымОбщественный транспорт
 
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