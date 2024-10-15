В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение
В Феодосии откроют проезд по улице Федько в районе нефтебазы для маршруток и грузовиков
18:39 15.10.2024 (обновлено: 18:42 15.10.2024)
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции следит за дорожной ситуацией. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Власти Феодосии с 16 октября откроют для общественного и грузового транспорта проезд по улице Федько, который ранее был закрыт из-за продолжающегося пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"С 4.30 утра 16 октября будет открыт проезд по улице Федько с выездом на железнодорожный переезд на Керченском шоссе для общественного и грузового транспорта", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, автобусы № 2, 2а, 4, 4а, 4д, 13 и 13а будут работать по обычному маршруту и графику движения.
Ограничения по проезду на участках улицы Федько и Керченскому шоссе продолжает действовать для легкового транспорта, добавил Ткаченко.
Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома.
При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара.
Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.
По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.
В пунктах временного размещения в Феодосии остаются 29 жителей. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят.
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