https://crimea.ria.ru/20241015/v-feodosii-otkryvayut-proezd-v-rayone-neftebazy-1141109983.html

В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение

В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение - РИА Новости Крым, 15.10.2024

В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение

Власти Феодосии с 16 октября откроют для общественного и грузового транспорта проезд по улице Федько, который ранее был закрыт из-за продолжающегося пожара на... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T18:39

2024-10-15T18:39

2024-10-15T18:42

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

игорь ткаченко

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Власти Феодосии с 16 октября откроют для общественного и грузового транспорта проезд по улице Федько, который ранее был закрыт из-за продолжающегося пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.По словам градоначальника, автобусы № 2, 2а, 4, 4а, 4д, 13 и 13а будут работать по обычному маршруту и графику движения.Ограничения по проезду на участках улицы Федько и Керченскому шоссе продолжает действовать для легкового транспорта, добавил Ткаченко.Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома.При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара.Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре.По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.В пунктах временного размещения в Феодосии остаются 29 жителей. Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У нефтебазы в Феодосии не выявлено превышения вредных веществЧасть Феодосии по-прежнему без воды из-за пожара на нефтебазеПожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, игорь ткаченко, транспорт, логистика, новости крыма, общество, крым, общественный транспорт