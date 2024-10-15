https://crimea.ria.ru/20241015/glavnye-novosti-kryma-15-oktyabrya-1141113582.html

Главные новости Крыма: 15 октября

Главные новости Крыма: 15 октября - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Главные новости Крыма: 15 октября

Кадровые перестановки произошли во властных структурах Крыма. В Севастополе осужден агент украинских спецслужб, который передавал данные о местонахождении... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T22:54

2024-10-15T22:54

2024-10-15T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Кадровые перестановки произошли во властных структурах Крыма. В Севастополе осужден агент украинских спецслужб, который передавал данные о местонахождении кораблей Черноморского флота. В Феодосии сняли часть ограничений после пожара на нефтебазе. В Крыму могут повысить цены на проезд в общественном транспорте. Текст нового гимна Крыма может написать Олег Газманов. В Херсонесе Таврическом открыли еще три новых греческих базилики.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кадровые перестановки в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов назначил заместителем председателя Совета Министров Крыма Николая Воробьева, который будет курировать вопросы строительства, сроки и стоимость выполнения работ.На должность министра здравоохранения республики переназначен Алексей Натаров.В Армянске депутаты городского совета избрали главой администрации города Василия Телиженко, глава администрации также назначен в Красноперекопске – им стал Олег Бурлака, ранее исполнявший обязанности градоначальника.В Севастополе агент СБУ получил 15 лет за шпионажВ Севастополе суд приговорил к 15 годам заключения агента СБУ, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.45-летний житель Севастополя установил связь с украинской спецслужбой и передавал врагу данные о расположении военных частей, базировании кораблей и подлодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах.В Феодосии открыли проезд по улице Федько16 октября в Феодосии для общественного и грузового транспорта будет открыт проезд по улице Федько. Ранее он был закрыт из-за продолжающегося пожара на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.В Крыму хотят повысить стоимость проезда в общественном транспортеВ 2025 году в Крыму может быть повышена стоимость проезда в общественном транспорте. Этот вопрос рассмотрят в профильном министерстве и государственном комитете по ценам и тарифам, сообщил президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.По его словам, тариф не поднимался уже два года, хотя за это время примерно на 15% выросли в цене топливо, и почти на 30% - цены на запчасти. Еще одна ключевая составляющая в структуре себестоимости проезда – заработная плата водителей, которых не хватает по всему Крыму. Новый гимн Крыма может написать Олег ГазмановНародный артист России Олег Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна для Крыма, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.На данный момент в комиссию по подготовке нового гимна поступили уже десятки вариантов текста, среди них есть очень хорошие стихи, рассказал он. Варианты гимна присылают даже в смс-сообщениях, сказал спикер крымского парламента.В Херсонесе Таврическом открыли три новых базиликиВ Херсонесе во время реконструкции коммуникаций рядом с Владимирским собором археологи нашли три христианских храма. Один из них планируется оставить открытым для посетителей. Об этом рассказал заведующий отделом "Городище и некрополь" музея-заповедника Даниил Костромичев.По словам ученого, на этом месте не было археологических раскопок с начала ХХ века."Мы заглянули сквозь замочную скважину. Раскопки начались еще зимой и были сосредоточены вдоль линии реконструкции коммунальных сетей. Мы не ожидали многого, но, как ни странно, столкнулись с большим количеством находок", – сказал ученый.

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https://crimea.ria.ru/20241015/dlya-pobedy-i-zdorovya-kak-serebryanye-volontery-pomogayut-frontu-v-krymu-1141103888.html

https://crimea.ria.ru/20241015/livni-s-grozami-i-kholodnyy-veter-dvizhutsya-na-krym--vozmozhny-podtopleniya-1141097869.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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