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Аксенов назначил нового вице-премьера правительства Крыма
Аксенов назначил нового вице-премьера правительства Крыма - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Аксенов назначил нового вице-премьера правительства Крыма
Бывший генеральный директор государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" Николай Воробьев назначен заместителем председателя Совета... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T11:39
2024-10-15T11:39
2024-10-15T12:51
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" Николай Воробьев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.По словам главы РК, новый вице-премьер будет курировать вопросы строительства, сроки и стоимость выполнения работ.Николай Воробьев руководил "Инвестстроем Республики Крым" с октября прошлого года. Учреждение выполняет отдельные функции госзаказчика, застройщика, технического заказчика при выполнении инженерных изысканий, проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, которые реализуются (или планируются к реализации) в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Учреждение отнесено к ведению Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, крым, совет министров рк
Аксенов назначил нового вице-премьера правительства Крыма
Николай Воробьев назначен заместителем председателя правительства Крыма – указ Аксенова
11:39 15.10.2024 (обновлено: 12:51 15.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" Николай Воробьев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Подписал указ о назначении нового заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Им станет Николай Валерьевич Воробьев. Он долгое время работал в строительной сфере, занимал должность генерального директора ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы РК, новый вице-премьер будет курировать вопросы строительства, сроки и стоимость выполнения работ.
Николай Воробьев руководил "Инвестстроем Республики Крым" с октября прошлого года. Учреждение выполняет отдельные функции госзаказчика, застройщика, технического заказчика при выполнении инженерных изысканий, проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, которые реализуются (или планируются к реализации) в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Учреждение отнесено к ведению Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.
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