https://crimea.ria.ru/20241015/aksenov-naznachil-novogo-vitse-premera-pravitelstva-kryma-1141087956.html

Аксенов назначил нового вице-премьера правительства Крыма

Аксенов назначил нового вице-премьера правительства Крыма - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Аксенов назначил нового вице-премьера правительства Крыма

Бывший генеральный директор государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" Николай Воробьев назначен заместителем председателя Совета... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T11:39

2024-10-15T11:39

2024-10-15T12:51

сергей аксенов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

новости крыма

крым

совет министров рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_289ff3bf3f60169250eeb397694fa9ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" Николай Воробьев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.По словам главы РК, новый вице-премьер будет курировать вопросы строительства, сроки и стоимость выполнения работ.Николай Воробьев руководил "Инвестстроем Республики Крым" с октября прошлого года. Учреждение выполняет отдельные функции госзаказчика, застройщика, технического заказчика при выполнении инженерных изысканий, проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, которые реализуются (или планируются к реализации) в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Учреждение отнесено к ведению Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, крым, совет министров рк