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В Армянске назначен глава администрации - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Армянске назначен глава администрации
В Армянске назначен глава администрации - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Армянске назначен глава администрации
Главой Армянска вновь назначен Василий Телиженко. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщил РИА Новости Крым сам РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Главой Армянска вновь назначен Василий Телиженко. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщил РИА Новости Крым сам мэр.В конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата: Василий Телиженко, Лемара Фазылова и Михаил Андреев.Конкурсная комиссия во главе с курирующим регион вице-премьером республики Игорем Михайличенко отобрала двух человек – Василия Телиженко и Лемару Фазылову. Такое решение было принято на основе онлайн-голосования граждан во время конкурса, в ходе которого свои голоса за Телиженко отдали более 70% голосующих. По итогам конкурса Телиженко набрал 80 баллов.Василий Телижено занимает пост главы администрации Армянска с августа 2015 года. С 2014 года являлся заместителем мэра, до этого – заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Армянского городского совета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовинуВ Феодосии выбрали нового председателя городского советаВ Симферополе выбрали главу администрации
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армянск, новости крыма, крым, кадровые перестановки, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
В Армянске назначен глава администрации

Мэрию Армянска вновь возглавил Василий Телиженко

12:01 15.10.2024 (обновлено: 12:09 15.10.2024)
 
© Telegram-канал Василий ТелиженкоВасилий Телиженко
Василий Телиженко
© Telegram-канал Василий Телиженко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Главой Армянска вновь назначен Василий Телиженко. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщил РИА Новости Крым сам мэр.

"Городской совет принял решение единогласно. Сегодня утвержден на должность главы администрации Армянска", – сообщил Телиженко.

В конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата: Василий Телиженко, Лемара Фазылова и Михаил Андреев.
Конкурсная комиссия во главе с курирующим регион вице-премьером республики Игорем Михайличенко отобрала двух человек – Василия Телиженко и Лемару Фазылову. Такое решение было принято на основе онлайн-голосования граждан во время конкурса, в ходе которого свои голоса за Телиженко отдали более 70% голосующих. По итогам конкурса Телиженко набрал 80 баллов.

"Задачи остаются прежними: социально-экономическое развитие Армянска, повышение благосостояния жителей, благоустройство нашего города, привлечение инвестиций, поскольку это новые рабочие места, и, соответственно, поступление налогов, уход от дотационности и многое другое", – обозначил главные задачи мэр.

Василий Телижено занимает пост главы администрации Армянска с августа 2015 года. С 2014 года являлся заместителем мэра, до этого – заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Армянского городского совета.
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