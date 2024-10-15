В Армянске назначен глава администрации
Мэрию Армянска вновь возглавил Василий Телиженко
12:01 15.10.2024 (обновлено: 12:09 15.10.2024)
© Telegram-канал Василий ТелиженкоВасилий Телиженко
© Telegram-канал Василий Телиженко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Главой Армянска вновь назначен Василий Телиженко. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщил РИА Новости Крым сам мэр.
"Городской совет принял решение единогласно. Сегодня утвержден на должность главы администрации Армянска", – сообщил Телиженко.
В конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата: Василий Телиженко, Лемара Фазылова и Михаил Андреев.
Конкурсная комиссия во главе с курирующим регион вице-премьером республики Игорем Михайличенко отобрала двух человек – Василия Телиженко и Лемару Фазылову. Такое решение было принято на основе онлайн-голосования граждан во время конкурса, в ходе которого свои голоса за Телиженко отдали более 70% голосующих. По итогам конкурса Телиженко набрал 80 баллов.
"Задачи остаются прежними: социально-экономическое развитие Армянска, повышение благосостояния жителей, благоустройство нашего города, привлечение инвестиций, поскольку это новые рабочие места, и, соответственно, поступление налогов, уход от дотационности и многое другое", – обозначил главные задачи мэр.
Василий Телижено занимает пост главы администрации Армянска с августа 2015 года. С 2014 года являлся заместителем мэра, до этого – заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Армянского городского совета.
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