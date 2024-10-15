https://crimea.ria.ru/20241015/v-armyanske-naznachen-glava-administratsii-1141093099.html

В Армянске назначен глава администрации

В Армянске назначен глава администрации - РИА Новости Крым, 15.10.2024

В Армянске назначен глава администрации

Главой Армянска вновь назначен Василий Телиженко. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщил РИА Новости Крым сам РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T12:01

2024-10-15T12:01

2024-10-15T12:09

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Главой Армянска вновь назначен Василий Телиженко. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщил РИА Новости Крым сам мэр.В конкурсе на замещение должности главы администрации принимали участие три кандидата: Василий Телиженко, Лемара Фазылова и Михаил Андреев.Конкурсная комиссия во главе с курирующим регион вице-премьером республики Игорем Михайличенко отобрала двух человек – Василия Телиженко и Лемару Фазылову. Такое решение было принято на основе онлайн-голосования граждан во время конкурса, в ходе которого свои голоса за Телиженко отдали более 70% голосующих. По итогам конкурса Телиженко набрал 80 баллов.Василий Телижено занимает пост главы администрации Армянска с августа 2015 года. С 2014 года являлся заместителем мэра, до этого – заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Армянского городского совета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовинуВ Феодосии выбрали нового председателя городского советаВ Симферополе выбрали главу администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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