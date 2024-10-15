https://crimea.ria.ru/20241015/prisylayut-dazhe-v-sms-konstantinov-o-variantakh-novogo-gimna-kryma-1141107075.html

Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна Крыма

Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна Крыма - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна Крыма

В комиссию по подготовке нового гимна Крыма поступили уже десятки вариантов текста, среди них есть очень хорошие стихи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T16:47

2024-10-15T16:47

2024-10-15T16:55

крым

владимир константинов

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В комиссию по подготовке нового гимна Крыма поступили уже десятки вариантов текста, среди них есть очень хорошие стихи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, принять участие в конкурсе по утверждению нового гимна республики может абсолютно любой человек, и не обязательно крымчанин."Нет такого условия, чтобы автором был обязательно крымчанин. У нас очень много людей, которые являются крымчанами не по крови, а по духу, которые поддерживали нас. Единственное условие – автор должен быть патриотом России и Крыма", – добавил политик.О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли менять гимн Крыма - опросНадо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн КрымаГений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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