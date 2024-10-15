Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна Крыма
В комиссию поступили десятки вариантов текста нового гимна Крыма – Константинов
16:47 15.10.2024 (обновлено: 16:55 15.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В комиссию по подготовке нового гимна Крыма поступили уже десятки вариантов текста, среди них есть очень хорошие стихи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Мы не торопимся (с утверждением нового гимна республики – ред.), нет задачи сделать это быстро. Но уже поступили десятки вариантов, среди них есть реально хорошие стихи. Люди присылают мне варианты гимна даже в СМС-ках. Однозначно эта инициатива всколыхнула нашу творческую общественность", – сказал спикер крымского парламента.
По словам Константинова, принять участие в конкурсе по утверждению нового гимна республики может абсолютно любой человек, и не обязательно крымчанин.
"Нет такого условия, чтобы автором был обязательно крымчанин. У нас очень много людей, которые являются крымчанами не по крови, а по духу, которые поддерживали нас. Единственное условие – автор должен быть патриотом России и Крыма", – добавил политик.
О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.
По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов.
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