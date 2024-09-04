Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240904/glavnye-novosti-kryma-4-sentyabrya-1140124692.html
Главные новости Крыма: 4 сентября
Главные новости Крыма: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Главные новости Крыма: 4 сентября
На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Жительница Брянской области готовила теракт на полуострове. Заключившие контракт с 5... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T22:33
2024-09-04T22:33
главное за день
новости крыма
крым
риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195816_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2495fabf8b1a39d26a8cbe3f944c1da6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Жительница Брянской области готовила теракт на полуострове. Заключившие контракт с 5 сентября бойцы СВО из любых регионов имеют право на землю в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил 17 семьям ключи от новых квартир. Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе готов на 60%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДроны ВСУ пытаются атаковать КрымРоссийские военные уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова."Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", – говорится в сообщении Минобороны.Также в оборонном ведомстве сообщили, что у берегов Крыма в ночь на среду были уничтожены четыре морских дрона и один беспилотник.Земля в Крыму участникам спецоперацииУчастники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, теперь будут иметь право получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко."С 5 сентября вступают в силу изменения в закон (Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 – ред.) – дополняется отдельная льготная категория граждан, которая имеет право на получение земельного участка", – сказал он.Готовила теракт на полуостровеЖительница Брянской области пойдет под суд за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб."По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z", – отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Совершить задуманное женщина не смогла – ее задержали.Получили квартиры в ЯлтеКлючи от новых квартир в Ялте получили две многодетные семьи, а также 15 молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей."Желаю многодетным семьям Колосовых и Паршутиных, а также пятнадцати молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы в их домах всегда были мир, счастье, уют и достаток", – написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Долгое строительство в СимферополеВ центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект готов на 60%. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Ширинский.По его словам, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы и прокладываются инженерные сети. Новой подрядной организации пришлось исправлять ошибки предыдущей, однако работы идут в соответствии с графиком.
https://crimea.ria.ru/20240904/vrag-rasprostranyaet-novyy-feyk-o-rezultatakh-vyborov-v-krymu-1140122634.html
https://crimea.ria.ru/20240904/v-gosdume-otreagirovali-na-prizyv-dzhonsona-unichtozhit-krymskiy-most-1140107255.html
https://crimea.ria.ru/20240904/dzhonson-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-pozitsii-zelenskogo-po-krymu-1140105182.html
https://crimea.ria.ru/20240904/yalta-stala-liderom-po-kolichestvu-turistov-v-krymu-1140114730.html
https://crimea.ria.ru/20240904/kogda-zavershat-remont-zdaniya-medzhlisa-v-simferopole-i-komu-ego-otdadut-1140105570.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14e6f6e5bb5feb8df9c299ea09e970a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 4 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 4 сентября

22:33 04.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Жительница Брянской области готовила теракт на полуострове. Заключившие контракт с 5 сентября бойцы СВО из любых регионов имеют право на землю в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил 17 семьям ключи от новых квартир. Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе готов на 60%.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Дроны ВСУ пытаются атаковать Крым

Российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова.
"Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", – говорится в сообщении Минобороны.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что у берегов Крыма в ночь на среду были уничтожены четыре морских дрона и один беспилотник.
Фейк
20:10
Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму

Земля в Крыму участникам спецоперации

Участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, теперь будут иметь право получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко.
"С 5 сентября вступают в силу изменения в закон (Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 – ред.) – дополняется отдельная льготная категория граждан, которая имеет право на получение земельного участка", – сказал он.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
12:24Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Госдуме отреагировали на призыв Джонсона уничтожить Крымский мост

Готовила теракт на полуострове

Жительница Брянской области пойдет под суд за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб.
"По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z", – отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Совершить задуманное женщина не смогла – ее задержали.
Владимир Зеленский
10:47
Джонсон сделал откровенное признание о позиции Зеленского по Крыму

Получили квартиры в Ялте

Ключи от новых квартир в Ялте получили две многодетные семьи, а также 15 молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Желаю многодетным семьям Колосовых и Паршутиных, а также пятнадцати молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы в их домах всегда были мир, счастье, уют и достаток", – написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
14:09
Костюм с отливом - и в Ялту: назван самый любимый туристами город Крыма

Долгое строительство в Симферополе

В центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект готов на 60%. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Ширинский.
По его словам, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы и прокладываются инженерные сети. Новой подрядной организации пришлось исправлять ошибки предыдущей, однако работы идут в соответствии с графиком.
Ремонт здания крымско-татарского меджлиса* в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
11:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда завершат ремонт здания меджлиса* в Симферополе и что там будет
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:41Уровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогоды
22:33Главные новости Крыма: 4 сентября
22:10Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны
22:09Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников
21:55В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры
21:38Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции
21:30В Крыму оценили качество ячменя
21:17Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13
21:01США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян
20:4850-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
20:36В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов
20:33В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин
20:10Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму
19:41Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами
19:36В Ялте 17 семей получили ключи от новых квартир
19:15В Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблему
18:55В Севастополе тренируется флот: когда будет громко
18:22Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку
17:55На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
17:49Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в Крыму
Лента новостейМолния