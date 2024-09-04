https://crimea.ria.ru/20240904/glavnye-novosti-kryma-4-sentyabrya-1140124692.html

Главные новости Крыма: 4 сентября

Главные новости Крыма: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Главные новости Крыма: 4 сентября

На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Жительница Брянской области готовила теракт на полуострове. Заключившие контракт с 5... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T22:33

2024-09-04T22:33

2024-09-04T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Жительница Брянской области готовила теракт на полуострове. Заключившие контракт с 5 сентября бойцы СВО из любых регионов имеют право на землю в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил 17 семьям ключи от новых квартир. Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе готов на 60%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДроны ВСУ пытаются атаковать КрымРоссийские военные уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова."Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", – говорится в сообщении Минобороны.Также в оборонном ведомстве сообщили, что у берегов Крыма в ночь на среду были уничтожены четыре морских дрона и один беспилотник.Земля в Крыму участникам спецоперацииУчастники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, теперь будут иметь право получить земельный участок в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко."С 5 сентября вступают в силу изменения в закон (Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 – ред.) – дополняется отдельная льготная категория граждан, которая имеет право на получение земельного участка", – сказал он.Готовила теракт на полуостровеЖительница Брянской области пойдет под суд за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб."По версии следствия, обвиняемая, сотрудничая с представителем службы безопасности Украины, в ноябре 2023 года приехала на территорию Республики Крым, где прошла видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. В дальнейшем женщина изготовила две самодельные ручные гранаты, которые хотела использовать для поджога автомобиля с символом "Z", – отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Совершить задуманное женщина не смогла – ее задержали.Получили квартиры в ЯлтеКлючи от новых квартир в Ялте получили две многодетные семьи, а также 15 молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей."Желаю многодетным семьям Колосовых и Паршутиных, а также пятнадцати молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы в их домах всегда были мир, счастье, уют и достаток", – написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Долгое строительство в СимферополеВ центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект готов на 60%. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Ширинский.По его словам, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы и прокладываются инженерные сети. Новой подрядной организации пришлось исправлять ошибки предыдущей, однако работы идут в соответствии с графиком.

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https://crimea.ria.ru/20240904/dzhonson-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-pozitsii-zelenskogo-po-krymu-1140105182.html

https://crimea.ria.ru/20240904/yalta-stala-liderom-po-kolichestvu-turistov-v-krymu-1140114730.html

https://crimea.ria.ru/20240904/kogda-zavershat-remont-zdaniya-medzhlisa-v-simferopole-i-komu-ego-otdadut-1140105570.html

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