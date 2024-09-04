https://crimea.ria.ru/20240904/raboty-idut-po-grafiku-teatr-kukol-v-simferopole-gotov-na-60-1140110787.html

Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%

Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60% - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%

В центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T13:14

2024-09-04T13:14

2024-09-04T13:14

крымский академический театр кукол

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект готов на 60%. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации, заместитель директора компании "Теплостройсервис" Дмитрий Ширинский.По его словам, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы и прокладываются инженерные сети. Новой подрядной организации пришлось исправлять ошибки предыдущей, однако работы идут в соответствии с графиком, отметил Ширинский.По словам Ширинского, до этого работы на объекте были выполнены некачественно – инженерные коммуникации и монолитные конструкции не соответствовали проекту.По словам Ширинского, трудностей с поставками сейчас нет. Единственная проблема, с которой строители столкнулись, это технологическое оборудование для ремонта."Есть определенные сложности, идет проработка документации в плане этого оборудования, в плане корректировок, ввиду отсутствия поставок некоторых зарубежных фирм из-за санкций, но все они решаемы. На сегодняшний день идет процесс согласования с заказчиком о замене оборудования", - рассказал он.Сейчас на объекте трудятся порядка 50 рабочих, отметил Ширинский. А также задействована техника - экскаватор, компрессор и машина, которая подвозит материалы.По словам подрядчика, на объекте уже проложены коммуникации по водоотведению. Сейчас идет изготовление фасадных конструкций и деталей, фасадные работы начнутся через неделю.Также на объекте завершена крыша, так что осенние осадки не помешают ходу строительства. А к зиме уже подключат систему отопления, чтобы можно было выполнять внутренние отделочные работы, отметил Ширинский.Площадь будущего центра театрального искусства составляет 8,5 тысяч квадратных метров. В здании расположат два зрительных зала – вместимостью до ста человек, вместимостью до трехсот человек.По словам Ширинского, завершить строительно-монтажные работы планируют в конце 2025 года, а сдать объект в эксплуатацию – в 2026 году.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку.Более того, по ходу стойки подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.В сентябре госзаказчик заключил контракт с подрядной организацией ООО "Теплостройсервис" на завершение строительно-монтажных работ по объекту. Цена контракта составляет 928,2 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в СимферополеГлавгосэкспертиза РФ одобрила строительство театра кукол в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20230718/eks-ministr-kultury-kryma-novoselskaya-poluchila-10-let-kolonii-1130145385.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский академический театр кукол, строительство, новости, новости крыма, симферополь, культура, городская среда