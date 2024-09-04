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Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60% - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%
Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60% - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%
В центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T13:14
2024-09-04T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект готов на 60%. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации, заместитель директора компании "Теплостройсервис" Дмитрий Ширинский.По его словам, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы и прокладываются инженерные сети. Новой подрядной организации пришлось исправлять ошибки предыдущей, однако работы идут в соответствии с графиком, отметил Ширинский.По словам Ширинского, до этого работы на объекте были выполнены некачественно – инженерные коммуникации и монолитные конструкции не соответствовали проекту.По словам Ширинского, трудностей с поставками сейчас нет. Единственная проблема, с которой строители столкнулись, это технологическое оборудование для ремонта."Есть определенные сложности, идет проработка документации в плане этого оборудования, в плане корректировок, ввиду отсутствия поставок некоторых зарубежных фирм из-за санкций, но все они решаемы. На сегодняшний день идет процесс согласования с заказчиком о замене оборудования", - рассказал он.Сейчас на объекте трудятся порядка 50 рабочих, отметил Ширинский. А также задействована техника - экскаватор, компрессор и машина, которая подвозит материалы.По словам подрядчика, на объекте уже проложены коммуникации по водоотведению. Сейчас идет изготовление фасадных конструкций и деталей, фасадные работы начнутся через неделю.Также на объекте завершена крыша, так что осенние осадки не помешают ходу строительства. А к зиме уже подключат систему отопления, чтобы можно было выполнять внутренние отделочные работы, отметил Ширинский.Площадь будущего центра театрального искусства составляет 8,5 тысяч квадратных метров. В здании расположат два зрительных зала – вместимостью до ста человек, вместимостью до трехсот человек.По словам Ширинского, завершить строительно-монтажные работы планируют в конце 2025 года, а сдать объект в эксплуатацию – в 2026 году.Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку.Более того, по ходу стойки подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.В сентябре госзаказчик заключил контракт с подрядной организацией ООО "Теплостройсервис" на завершение строительно-монтажных работ по объекту. Цена контракта составляет 928,2 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколФотофакт. Что осталось от театра кукол в СимферополеГлавгосэкспертиза РФ одобрила строительство театра кукол в Симферополе
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крымский академический театр кукол, строительство, новости, новости крыма, симферополь, культура, городская среда
Работы идут по графику: театр кукол в Симферополе готов на 60%

Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе готов на 60%

13:14 04.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя продолжается строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте бывшего здания театра кукол, объект готов на 60%. Об этом журналистам рассказал представитель подрядной организации, заместитель директора компании "Теплостройсервис" Дмитрий Ширинский.
По его словам, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы и прокладываются инженерные сети. Новой подрядной организации пришлось исправлять ошибки предыдущей, однако работы идут в соответствии с графиком, отметил Ширинский.
"Сложность в том, что сама конструкция простояла четыре года без консервации, приходится исправлять погрешности, допущенные предыдущим подрядчиком. Все вопросы решаемы, работы идут по плану, который был предусмотрен контрактом", - пояснил он.
По словам Ширинского, до этого работы на объекте были выполнены некачественно – инженерные коммуникации и монолитные конструкции не соответствовали проекту.
"Мы на начальном этапе это исправили, все корректировки внесены и те корректировки, которые выполнены в плане несущих конструкций, они находятся на подтверждении главной государственной экспертизы", - отметил он.
По словам Ширинского, трудностей с поставками сейчас нет. Единственная проблема, с которой строители столкнулись, это технологическое оборудование для ремонта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДмитрий Ширинский, представитель подрядной организации, заместитель директора компании "Теплостройсервис"
Дмитрий Ширинский, представитель подрядной организации, заместитель директора компании Теплостройсервис - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дмитрий Ширинский, представитель подрядной организации, заместитель директора компании "Теплостройсервис"
"Есть определенные сложности, идет проработка документации в плане этого оборудования, в плане корректировок, ввиду отсутствия поставок некоторых зарубежных фирм из-за санкций, но все они решаемы. На сегодняшний день идет процесс согласования с заказчиком о замене оборудования", - рассказал он.
Сейчас на объекте трудятся порядка 50 рабочих, отметил Ширинский. А также задействована техника - экскаватор, компрессор и машина, которая подвозит материалы.
По словам подрядчика, на объекте уже проложены коммуникации по водоотведению. Сейчас идет изготовление фасадных конструкций и деталей, фасадные работы начнутся через неделю.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Будущий зрительный зал.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
1 из 9

Будущий зрительный зал.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В здании будет два зала - вместимостью сто и триста человек.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
2 из 9

В здании будет два зала - вместимостью сто и триста человек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крыша уже готова.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
3 из 9

Крыша уже готова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К зиме здание подключат к теплу и начнут внутренние отделочные работы.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
4 из 9

К зиме здание подключат к теплу и начнут внутренние отделочные работы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сейчас на объекте трудятся порядка 50 рабочих.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
5 из 9

Сейчас на объекте трудятся порядка 50 рабочих.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фасадные работы начнутся в середине сентября.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
6 из 9

Фасадные работы начнутся в середине сентября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
7 из 9

Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Площадь будущего центра театрального искусства составляет 8,5 тысяч квадратных метров.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
8 из 9

Площадь будущего центра театрального искусства составляет 8,5 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

завершить строительно-монтажные работы планируют в конце 2025 года, а сдать объект в эксплуатацию – в 2026 году.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
9 из 9

завершить строительно-монтажные работы планируют в конце 2025 года, а сдать объект в эксплуатацию – в 2026 году.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9

Будущий зрительный зал.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9

В здании будет два зала - вместимостью сто и триста человек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9

Крыша уже готова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9

К зиме здание подключат к теплу и начнут внутренние отделочные работы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9

Сейчас на объекте трудятся порядка 50 рабочих.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9

Фасадные работы начнутся в середине сентября.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9

Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9

Площадь будущего центра театрального искусства составляет 8,5 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9

завершить строительно-монтажные работы планируют в конце 2025 года, а сдать объект в эксплуатацию – в 2026 году.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Также на объекте завершена крыша, так что осенние осадки не помешают ходу строительства. А к зиме уже подключат систему отопления, чтобы можно было выполнять внутренние отделочные работы, отметил Ширинский.
Площадь будущего центра театрального искусства составляет 8,5 тысяч квадратных метров. В здании расположат два зрительных зала – вместимостью до ста человек, вместимостью до трехсот человек.
По словам Ширинского, завершить строительно-монтажные работы планируют в конце 2025 года, а сдать объект в эксплуатацию – в 2026 году.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Объект возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года.
Контракт с "Меандром" расторгли летом 2020 года. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку.
Более того, по ходу стойки подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го.
В сентябре госзаказчик заключил контракт с подрядной организацией ООО "Теплостройсервис" на завершение строительно-монтажных работ по объекту. Цена контракта составляет 928,2 млн рублей.
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