https://crimea.ria.ru/20240829/glavnye-novosti-kryma-29-avgusta-1139981227.html

Главные новости Крыма: 29 августа

Главные новости Крыма: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Главные новости Крыма: 29 августа

Утром в акватории Севастополя уничтожили три безэкипажных катера и четыре дрона, еще один средствами ПВО поразили вечером. Под Феодосией ликвидировали... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T22:10

2024-08-29T22:10

2024-08-29T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Утром в акватории Севастополя уничтожили три безэкипажных катера и четыре дрона, еще один средствами ПВО поразили вечером. Под Феодосией ликвидировали масштабный природный пожар площадью около 150 гектаров, в заповедной бухте Ласпи горел административный корпус на территории глэмпингов. Арестован по обвинению в коррупции бывший и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлов. В Крыму 13 населенных пунктов остались без электричества в связи с аварией на электросетях. Двум паралимпийцам, родившимся в Крыму, отказались выдать визу в Париж. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова проверила, как идет строительство противочумной станции в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе отражена атака дронов и БЭКовВ акватории Севастополя силы ЧФ И ПВО уничтожили три безэкипажных катера и четыре беспилотника, сообщил утром в четверг губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе силы ЧФ и ПВО отразили атаку ВСУ. По предварительной информации военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три БЭКа", - написал он в своем Telegram-канале.Еще один украинский беспилотник был уничтожен вечером средствами ПВО.Лесной пожар под Феодосией ликвидировалиЛесной пожар в районе горы Тепе-Оба под Феодосией, площадь которого достигла 150 гектаров, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым."По состоянию на 07:30 29 августа 2024 года природный пожар в ГО Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба ликвидирован", - говорится в сообщении.Пожар в заповедной бухте ЛаспиПожар возник в деревянной постройке на территории глэмпингов в природном заказнике "Ласпи", его удалось локализовать на площади 225 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Севастополя."По уточненной информации, площадь пожара составила 225 квадратных метров. Также горела растительность на прилегающей территории", - говорится в сообщении.Возгорание произошло в двухэтажном деревянном административном корпусе. Первоначально площадь пожара достигала 50 квадратных метров.Арестован бывший и.о. замгубернатора СевастополяВ Москве арестован бывший и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Ему предъявлено обвинение по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября 2024 года", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.13 сел в Крыму остались без светаУтром 29 августа 13 населенных пунктов трех районов Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Аварийное отключение в Белогорском районе. Населенные пункты: Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка", - говорится в сообщении.Также без электроэнергии остались села Зоряное, Журавлевка, Далекое в Черноморском районе и Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное и Пробуждение в Джанкойском районе.Двум паралимпийцам не дали визы в ПарижВ получении французской визы отказано спортсмену из Севастополя, мастеру спорта России международного класса, многократному призеру чемпионатов мира, обладателю ордена Дружбы народов, паралимпийцу Андрею Граничке. Он планировал участвовать в Паралимпийских играх 2024.В российском паспорте Андрея, в графе "место рождения" отмечается: "Город Севастополь". Этого стало достаточно, чтобы отказать титулованному спортсмену во французской визе для участия в Паралимпийских играх.По той же причине не сможет быть во Франции на соревнованиях и теннисистка из Симферополя, заслуженный мастер спорта России Виктория Сафонова, завоевавшая для России квоту на участие в XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже.В Крыму возводится противочумная станцияНа строительстве противочумной станции в Симферополе побывала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, сообщил официальный Telegram-канал ведомства.Уточняется, что строительство комплекса зданий противочумной станции в крымской столице ведется в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит"."Учреждение, как один из научных центров в Российской Федерации, позволит осуществить оперативное проведение лабораторных исследований, в том числе для территорий Запорожской и Херсонской областей, что станет ощутимым вкладом в обеспечение биологической безопасности Российской Федерации", - цитирует Анну Попову пресс-служба ведомства.

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https://crimea.ria.ru/20240829/v-simferopole-na-sutki-pogasnet-vechnyy-ogon-1139965922.html

https://crimea.ria.ru/20240829/boleem-za-nashikh-10-letnyaya-evpatoriyka-stala-uchastnitsey-shou-ty-super-1139944565.html

https://crimea.ria.ru/20240829/sportsmeny-iz-sevastopolya-stali-chempionami-mira-po-sportivnomu-turizmu-1139964857.html

https://crimea.ria.ru/20240829/vtorzhenie-vsu-v-krym--aksenov-otsenil-ugrozu-1139966821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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