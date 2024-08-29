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13 населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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13 населенных пунктов Крыма остались без света
13 населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 29.08.2024
13 населенных пунктов Крыма остались без света
13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T09:54
2024-08-29T09:54
гуп рк "крымэнерго"
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новости крыма
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго"."Аварийное отключение в Белогорском районе. Населенные пункты: Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка", - говорится в сообщении.Также без электроэнергии остались села Зоряное, Журавлевка, Далекое в Черноморском районе. Отключен свет и в населенных пунктах Джанкойского района: Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.Во всех районах работает аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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РИА Новости Крым
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13 населенных пунктов Крыма остались без света

Отключение света из-за аварии произошло в 13 населенных пунктах Крыма

09:54 29.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Белогорском районе. Населенные пункты: Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка", - говорится в сообщении.
Также без электроэнергии остались села Зоряное, Журавлевка, Далекое в Черноморском районе. Отключен свет и в населенных пунктах Джанкойского района: Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.
Во всех районах работает аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
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