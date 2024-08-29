https://crimea.ria.ru/20240829/13-naselennykh-punktov-kryma-ostalis-bez-sveta-1139963233.html

13 населенных пунктов Крыма остались без света

13 населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 29.08.2024

13 населенных пунктов Крыма остались без света

13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T09:54

2024-08-29T09:54

2024-08-29T09:54

гуп рк "крымэнерго"

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго"."Аварийное отключение в Белогорском районе. Населенные пункты: Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка", - говорится в сообщении.Также без электроэнергии остались села Зоряное, Журавлевка, Далекое в Черноморском районе. Отключен свет и в населенных пунктах Джанкойского района: Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.Во всех районах работает аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, энергосистема крыма, электросети, крым