https://crimea.ria.ru/20240829/13-naselennykh-punktov-kryma-ostalis-bez-sveta-1139963233.html
13 населенных пунктов Крыма остались без света
13 населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 29.08.2024
13 населенных пунктов Крыма остались без света
13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T09:54
2024-08-29T09:54
2024-08-29T09:54
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
энергосистема крыма
электросети
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730278_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e5581ee5727bb9b3a37e89bca4e6d98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго"."Аварийное отключение в Белогорском районе. Населенные пункты: Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка", - говорится в сообщении.Также без электроэнергии остались села Зоряное, Журавлевка, Далекое в Черноморском районе. Отключен свет и в населенных пунктах Джанкойского района: Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.Во всех районах работает аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bced454afa3666067067f0f22910595a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, энергосистема крыма, электросети, крым
13 населенных пунктов Крыма остались без света
Отключение света из-за аварии произошло в 13 населенных пунктах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 13 населенных пунктов трех районов Крыма остались в четверг без света из-за аварии на сетях. Об этом предупреждает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Белогорском районе. Населенные пункты: Вишенное, Вишневое, Белая скала, Яблочное, Мироновка", - говорится в сообщении.
Также без электроэнергии остались села Зоряное, Журавлевка, Далекое в Черноморском районе. Отключен свет и в населенных пунктах Джанкойского района: Луганское, Ударное, Ковыльное, Ясное, Пробуждение.
Во всех районах работает аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Читайте также на РИА Новости Крым: