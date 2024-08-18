https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html

Крымский мост: актуальная информация об очередях и полезные советы

Крымский мост: актуальная информация об очередях и полезные советы - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Крымский мост: актуальная информация об очередях и полезные советы

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон ожидают досмотра более 700 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T13:30

2024-08-18T13:30

2024-08-18T13:37

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

совет эксперта

крым

краснодарский край

транспорт

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон ожидают досмотра более 700 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Отельеры ждут нового всплеска турпотокаКурортный сезон в самом разгаре, россияне все чаще предпочитают ехать на отдых в Крым на личных автомобилях. В условиях отсутствия авиасообщения популярны также автобусные маршруты.Только с мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на машинах и автобусах проехали около 900 тысяч пассажиров. По данным министра транспорта РФ Романа Старовойта, это на 17% больше аналогичного показателя в прошлом году.После пикового месяца – июля трафик через Крымский мост обещает снова начать значительно расти с приближением бархатного сезона. Известно, что туры в Крым на раннюю осень, когда море еще теплое, а пляжи уже полупустые из-за отъезда семей с детьми, активно бронировались отдыхающими заранее, как и на новогодние праздники. И теперь отельеры ждут нового всплеска турпотока, большего, чем в прошлом году.Что с очередями перед пунктами досмотраВ Минтрансе заявляют, что очереди перед досмотровыми пунктами, которые порой сохраняются даже в ночное время суток, связаны именно с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.Увеличиваются очереди, как правило, к выходным, начиная с пятницы, когда жители Краснодарского края и Ростовской области традиционно приезжают в Крым на выходные, и наоборот, крымчане на Кубань.Так что самые загруженные дни досмотра – суббота и воскресенье.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Советы туристам о подготовке к поездке и досмотруПо данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Эту информацию на учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто), иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом. Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Дополнительные меры безопасности при тревогахВласти Крыма и Кубани, все ответственные службы и ведомства уделяют первостепенное внимание обеспечению безопасности проезда по Крымскому мосту, который является стратегическим объектом.Поэтому в случае возникновения угроз со стороны ВСУ на фоне проведения СВО о них незамедлительно предупреждают граждан и движение транспорта по мосту временно останавливают до получения от военных сигнала об отсутствии опасности. Находящихся на Крымском мосту и в зоне досмотра на период ожидания просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Альтернативные маршрутыВ Минтрансе напоминают, что для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами. Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем время на его преодоление занимает около семи часов.Также работает паромная переправа через Керченский пролив, перевозя авто массой более 3,5 тонн, которым проезд по Крымскому мосту запрещен.Все маршруты популярны, что доказывает статистика: по словам главы республики Сергея Аксенова, турпоток в Крым с начала 2024 года к последнему месяцу лета превысил 3,2 млн человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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