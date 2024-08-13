https://crimea.ria.ru/20240813/glavnoe-za-den-13-avgusta-1139576819.html
Главное за день: 13 августа
Главное за день: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Главное за день: 13 августа
Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T22:44
2024-08-13T22:44
2024-08-13T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и уничтожают их по частям. Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску, сделав ряд заявлений о конфликте России и Украины и перспективах отношений Америки и РФ. Белоруссия предупредила о рисках радикальной эскалации на Украине из-за провокаций Киева. В России отмечают существенный рост заболеваемости COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Создана Морская коллегия Российской ФедерацииПрезидент России Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии "в целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности". В коллегии созданы три совета, в том числе по стратегическому развитию Военно-Морского Флота. В состав коллеги, согласно указу, включены глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Курской области заблокированы подразделения ВСУРоссийские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев. В связи с обстановкой в области увеличили количество медиков за счет специалистов федеральных учреждений. Власти Большесолдатского района Курской области заявили о готовности эвакуировать жителей при необходимости. При этом за сутки из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности эвакуировали более 2 тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10 регионах Центрального федерального округа.Трамп дал интервью МаскуЭкс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску, в котором сообщил, что в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.Он также оценил ход событий на Украине, заявив, что Киев не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения боевых действий. И прокомментировал возможность третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Беларусь предупредила о рисках радикальной эскалации на УкраинеПостоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за провокаций Киева с беспилотниками над территорией республики. А в МИД республики сообщили, что обратились в Совбез ООН с заявлением, в котором обвинили Украину в провокациях и втягивании Беларуси в конфликт.Уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос почти на 30%В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, этот всплеск связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в стране стабильная.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и уничтожают их по частям. Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску, сделав ряд заявлений о конфликте России и Украины и перспективах отношений Америки и РФ. Белоруссия предупредила о рисках радикальной эскалации на Украине из-за провокаций Киева. В России отмечают существенный рост заболеваемости COVID-19.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Создана Морская коллегия Российской Федерации
Президент России Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии
"в целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности". В коллегии созданы три совета, в том числе по стратегическому развитию Военно-Морского Флота.
В состав коллеги, согласно указу, включены
глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В Курской области заблокированы подразделения ВСУ
Российские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы
по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев.
В связи с обстановкой в области увеличили количество медиков
за счет специалистов федеральных учреждений.
Власти Большесолдатского района Курской области заявили о готовности эвакуировать жителей при необходимости
. При этом за сутки из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности эвакуировали более 2 тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10 регионах Центрального федерального округа.
Трамп дал интервью Маску
Экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью
Илону Маску, в котором сообщил, что в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Он также оценил ход событий на Украине, заявив, что Киев не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения боевых действий. И прокомментировал возможность третьей мировой войны с применением ядерного оружия.
Беларусь предупредила о рисках радикальной эскалации на Украине
Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации
" украинского конфликта из-за провокаций Киева с беспилотниками над территорией республики. А в МИД республики сообщили, что обратились в Совбез ООН с заявлением, в котором обвинили Украину в провокациях и втягивании Беларуси в конфликт.
Уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос почти на 30%
В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19
на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, этот всплеск связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в стране стабильная.