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Главное за день: 13 августа

Главное за день: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Главное за день: 13 августа

Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T22:44

2024-08-13T22:44

2024-08-13T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и уничтожают их по частям. Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску, сделав ряд заявлений о конфликте России и Украины и перспективах отношений Америки и РФ. Белоруссия предупредила о рисках радикальной эскалации на Украине из-за провокаций Киева. В России отмечают существенный рост заболеваемости COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Создана Морская коллегия Российской ФедерацииПрезидент России Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии "в целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности". В коллегии созданы три совета, в том числе по стратегическому развитию Военно-Морского Флота. В состав коллеги, согласно указу, включены глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Курской области заблокированы подразделения ВСУРоссийские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев. В связи с обстановкой в области увеличили количество медиков за счет специалистов федеральных учреждений. Власти Большесолдатского района Курской области заявили о готовности эвакуировать жителей при необходимости. При этом за сутки из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности эвакуировали более 2 тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10 регионах Центрального федерального округа.Трамп дал интервью МаскуЭкс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску, в котором сообщил, что в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.Он также оценил ход событий на Украине, заявив, что Киев не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения боевых действий. И прокомментировал возможность третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Беларусь предупредила о рисках радикальной эскалации на УкраинеПостоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за провокаций Киева с беспилотниками над территорией республики. А в МИД республики сообщили, что обратились в Совбез ООН с заявлением, в котором обвинили Украину в провокациях и втягивании Беларуси в конфликт.Уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос почти на 30%В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, этот всплеск связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в стране стабильная.

https://crimea.ria.ru/20240813/v-sostav-morskoy-kollegii-rossii-vklyucheny-aksenov-i-razvozhaev-1139573610.html

https://crimea.ria.ru/20240813/kiev-gorko-pozhaleet-ob-atake-na-kurskuyu-oblast--postpredstvo-rf-v-oon-1139570794.html

https://crimea.ria.ru/20240813/net-analogov-v-mire-v-rf-sozdali-trenazher-dlya-tyazheloranenykh-boytsov-svo-1139572336.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, россия, морская коллегия россии, сша, дональд трамп, политика, белоруссия, совет безопасности оон, распространение коронавируса в рф, украина, курская область