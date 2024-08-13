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Главное за день: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Главное за день: 13 августа
Главное за день: 13 августа - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Главное за день: 13 августа
Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T22:44
2024-08-13T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и уничтожают их по частям. Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску, сделав ряд заявлений о конфликте России и Украины и перспективах отношений Америки и РФ. Белоруссия предупредила о рисках радикальной эскалации на Украине из-за провокаций Киева. В России отмечают существенный рост заболеваемости COVID-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Создана Морская коллегия Российской ФедерацииПрезидент России Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии "в целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности". В коллегии созданы три совета, в том числе по стратегическому развитию Военно-Морского Флота. В состав коллеги, согласно указу, включены глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Курской области заблокированы подразделения ВСУРоссийские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев. В связи с обстановкой в области увеличили количество медиков за счет специалистов федеральных учреждений. Власти Большесолдатского района Курской области заявили о готовности эвакуировать жителей при необходимости. При этом за сутки из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности эвакуировали более 2 тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10 регионах Центрального федерального округа.Трамп дал интервью МаскуЭкс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску, в котором сообщил, что в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.Он также оценил ход событий на Украине, заявив, что Киев не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения боевых действий. И прокомментировал возможность третьей мировой войны с применением ядерного оружия. Беларусь предупредила о рисках радикальной эскалации на УкраинеПостоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за провокаций Киева с беспилотниками над территорией республики. А в МИД республики сообщили, что обратились в Совбез ООН с заявлением, в котором обвинили Украину в провокациях и втягивании Беларуси в конфликт.Уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос почти на 30%В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, этот всплеск связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в стране стабильная.
https://crimea.ria.ru/20240813/v-sostav-morskoy-kollegii-rossii-vklyucheny-aksenov-i-razvozhaev-1139573610.html
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новости, главное за день, россия, морская коллегия россии, сша, дональд трамп, политика, белоруссия, совет безопасности оон, распространение коронавируса в рф, украина, курская область
Главное за день: 13 августа

Главные события и заявления вторника, 13 августа

22:44 13.08.2024 (обновлено: 22:45 13.08.2024)
 
© AP Photo Matt RourkeДональд Трамп дал интервью Илону Маску
Дональд Трамп дал интервью Илону Маску - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo Matt Rourke
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Указом президента России Владимира Путина создана Морская коллегия РФ. В Курской области российские войска и пограничники заблокировали подразделения ВСУ и уничтожают их по частям. Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску, сделав ряд заявлений о конфликте России и Украины и перспективах отношений Америки и РФ. Белоруссия предупредила о рисках радикальной эскалации на Украине из-за провокаций Киева. В России отмечают существенный рост заболеваемости COVID-19.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Создана Морская коллегия Российской Федерации

Президент России Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии "в целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности". В коллегии созданы три совета, в том числе по стратегическому развитию Военно-Морского Флота.
В состав коллеги, согласно указу, включены глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму. - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
19:43
В состав Морской коллегии России включены Аксенов и Развожаев

В Курской области заблокированы подразделения ВСУ

Российские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев.
В связи с обстановкой в области увеличили количество медиков за счет специалистов федеральных учреждений.
Власти Большесолдатского района Курской области заявили о готовности эвакуировать жителей при необходимости. При этом за сутки из приграничья Курской области в целях обеспечения безопасности эвакуировали более 2 тысяч человек, пункты временного размещения оборудованы в 10 регионах Центрального федерального округа.
Штурм позиций ВСУ в Курской области
18:27
Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН

Трамп дал интервью Маску

Экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску, в котором сообщил, что в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Он также оценил ход событий на Украине, заявив, что Киев не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения боевых действий. И прокомментировал возможность третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

Беларусь предупредила о рисках радикальной эскалации на Украине

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков предупредил о риске "радикальной эскалации" украинского конфликта из-за провокаций Киева с беспилотниками над территорией республики. А в МИД республики сообщили, что обратились в Совбез ООН с заявлением, в котором обвинили Украину в провокациях и втягивании Беларуси в конфликт.
В РФ создали уникальный тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
19:07
Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО

Уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос почти на 30%

В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, этот всплеск связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в стране стабильная.
 
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22:55Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информация
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21:49ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим
21:26В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками
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20:53Лесной пожар под Алуштой потушили
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20:31Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы
20:16В Беларуси предупредили о рисках радикальной эскалации на Украине
20:03Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в Крыму
19:55В Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка
19:43В состав Морской коллегии России включены Аксенов и Развожаев
19:31Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причина
19:07Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
18:53В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
18:39Севастополь простился с двумя героями спецоперации
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