https://crimea.ria.ru/20240813/v-rossii-poyavilas-morskaya-kollegiya--ukaz-putina-1139570341.html

В России появилась Морская коллегия – указ Путина

В России появилась Морская коллегия – указ Путина - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В России появилась Морская коллегия – указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Соответствующий документ размещен на сайте правительства. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T17:49

2024-08-13T17:49

2024-08-13T17:59

владимир путин (политик)

россия

закон и право

новости

безопасность

политика

николай патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.Коллегия образована для защиты национальных интересов страны и укрепления ее обороноспособности в Мировом океане.Своим указом Путин также постановил создать в Морской коллегии Совет по стратегическому развитию Военно-Морского Флота, Совет по защите национальных интересов в Арктике и Совет по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.Морскую коллегию возглавит бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев.В состав коллегии вошли вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, руководитель Совета по защите национальных интересов РФ в Арктике Юрий Трутнев (заместитель председателя Коллегии), глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минприроды Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минэнерго Сергей Цивилев, а также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Также в состав Морской коллегии включены глава "Росатома" Алексей Лихачев и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Кроме того, членами коллегии стали начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков, первый замдиректора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.Ранее Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности Российской Федерации с мая 2008 по май 2024 года. 14 мая 2024 года назначен помощником президента Российской Федерации.

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владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, безопасность, политика, николай патрушев