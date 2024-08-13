https://crimea.ria.ru/20240813/v-sostav-morskoy-kollegii-rossii-vklyucheny-aksenov-i-razvozhaev-1139573610.html

В состав Морской коллегии России включены Аксенов и Развожаев

В состав Морской коллегии России включены Аксенов и Развожаев - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В состав Морской коллегии России включены Аксенов и Развожаев

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вошли в состав созданной Морской коллегии Российской Федерации. Это следует из приложения к РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T19:43

2024-08-13T19:43

2024-08-13T19:43

россия

морская коллегия россии

владимир путин (политик)

сергей аксенов

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михаил развожаев

севастополь

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вошли в состав созданной Морской коллегии Российской Федерации. Это следует из приложения к указу президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В состав коллегии включены представители ряда министерств, ведомств и структур федеральной власти. В их числе главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Куренков, министр энергетики России Сергей Цивилев, председатель комитете Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин и ряд других.Также в списке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Президент России Владимир Путин 13 августа подписал указ о создании Морской коллегии. В тексте документа сообщается, что Морская коллегия России создается "в целях повышения эффективности проведения национальной морской политики Российской Федерации и осуществления морской деятельности". В ее составе созданы три совета, в том числе по стратегическому развитию Военно-Морского Флота. Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВСО Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России НимченкоКрупные учения ВМФ начались в России

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россия, морская коллегия россии, владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, михаил развожаев, севастополь, вениамин кондратьев, краснодарский край, политика, безопасность, армия и флот, новости