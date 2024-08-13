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В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30% - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%
В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30% - РИА Новости Крым, 13.08.2024
В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%
В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T17:06
2024-08-13T17:06
россия
новости
здравоохранение в россии
коронавирус
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.За неделю госпитализированы 1100 пациентов с коронавирусом, что на 24% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 22 регионах - более, чем в среднем по стране.Выздоровело за неделю 8 777 человек, что на 12% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли от коронавирусной инфекции 14 человек.В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 также вырос, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 140 случаев, выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе выявлено134 случая, заболеваемость на уровне предыдущей недели", - говорится в сообщении ведомства.Четыре года назад в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Называлась она "Гам-КОВИД-Вак", но больше запомнилась людям как "Спутник V". Препарат разработали в Центре имени Гамалеи на основе вектора аденовируса человека. Интересные факты о вакцине и принцип ее действия – в нашей инфографике.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый штамм COVID-19 обнаружен на УкраинеЧисло случаев COVID-19 в Крыму растетВ РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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россия, новости, здравоохранение в россии, коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор
В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%

Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 29,1 процента за неделю - оперштаб

17:06 13.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки
Медицинский работник изучает результат компьютерной томографии органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости за прошедшую неделю вырос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

За неделю госпитализированы 1100 пациентов с коронавирусом, что на 24% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 22 регионах - более, чем в среднем по стране.
Выздоровело за неделю 8 777 человек, что на 12% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли от коронавирусной инфекции 14 человек.
В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 также вырос, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 140 случаев, выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе выявлено134 случая, заболеваемость на уровне предыдущей недели", - говорится в сообщении ведомства.
Четыре года назад в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Называлась она "Гам-КОВИД-Вак", но больше запомнилась людям как "Спутник V". Препарат разработали в Центре имени Гамалеи на основе вектора аденовируса человека. Интересные факты о вакцине и принцип ее действия – в нашей инфографике.
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