https://crimea.ria.ru/20240813/v-rossii-uroven-zabolevaemosti-covid-19-vyros-pochti-na-30--1139561796.html

В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%

В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30% - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%

В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T17:06

2024-08-13T17:06

2024-08-13T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В России за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.За неделю госпитализированы 1100 пациентов с коронавирусом, что на 24% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах России, в том числе в 22 регионах - более, чем в среднем по стране.Выздоровело за неделю 8 777 человек, что на 12% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли от коронавирусной инфекции 14 человек.В Крыму уровень заболеваемости COVID-19 также вырос, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 140 случаев, выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе выявлено134 случая, заболеваемость на уровне предыдущей недели", - говорится в сообщении ведомства.Четыре года назад в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Называлась она "Гам-КОВИД-Вак", но больше запомнилась людям как "Спутник V". Препарат разработали в Центре имени Гамалеи на основе вектора аденовируса человека. Интересные факты о вакцине и принцип ее действия – в нашей инфографике.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый штамм COVID-19 обнаружен на УкраинеЧисло случаев COVID-19 в Крыму растетВ РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, здравоохранение в россии, коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор