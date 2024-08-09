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Главное за день: 9 августа

Главное за день: 9 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Главное за день: 9 августа

Липецк подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Курскую область направили дополнительную военную технику и вооружение для уничтожения украинских РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T22:59

2024-08-09T22:59

2024-08-09T22:59

россия

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происшествия

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липецкая область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Липецк подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Курскую область направили дополнительную военную технику и вооружение для уничтожения украинских боевиков. В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии военкора Евгения Поддубного. На Кинбурнской косе уничтожили украинских диверсантов. В Минобороны РФ рассказали о результатах за неделю в зоне спецоперации. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на ЛипецкЛипецк подвергся массированной атаке беспилотников в ночь на пятницу. При падении БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации.Для безопасности жителей были эвакуированы жители 416 домов. Во время атаки пострадали девять человек. Всем оказывается помощь в больницах Липецка. В регионе решено отменить все развлекательные мероприятия.В Курской области продолжаются боиРоссийские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область. По данным Минобороны, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков и 27 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий противник потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.В регион направлены вооружение и техника для наращивания сил, ведущих активные боевые действия с украинскими подразделениями в Суджанском районе. В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ.Глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить в Курскую область дополнительные силы и средства Тульского спасательного центра ведомства. В их составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 16 единиц техники.Состояние Поддубного остается тяжелымСостояние военного корреспондента Евгения Поддубного, раненого в Курской области, остается тяжелым. Об этом сообщил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков. 7 августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Военкор получил тяжелые ранения, его доставили в Курскую областную больницу.На Кинбурнской косе уничтожили диверсантовРоссийские бойцы предотвратили очередную попытку вражеского военного спецназа высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. По данным Минобороны РФ, до 16 боевиков под прикрытием катеров огневой поддержки пытались прорваться к берегу косы и высадиться на побережье.Первые потери враг понес еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения. Понеся большие потери, боевики пытались эвакуироваться с береговой линии, однако огнем артиллерии и ПТУР две лодки противника были уничтожены. Общие потери ВСУ составили 12 боевиков и две лодки, уточнили в Минобороны.Успехи ВС России в зоне спецоперации за неделюВооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам противника. Поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли, аэродромная инфраструктура, средства ПВО, цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, базы горючего, склады вооружений и боеприпасов, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников.Общие потери живой силы ВСУ за неделю боев составили почти 13 тысяч человек.Новый пакет помощи Киеву от СШАКоординатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят Украине новый пакет помощи на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы. По данным Пентагона, общий объем военной поддержки Украины со стороны США за время президентства Байдена превысил $54,4 млрд.

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https://crimea.ria.ru/20240809/shou-dolzhno-prodolzhatsya-zachem-kiev-pustilsya-v-kurskuyu-avantyuru-1139485016.html

https://crimea.ria.ru/20240809/glava-kurchatova-rasskazal-o-napryazhennoy-obstanovke-v-gorode-1139476743.html

https://crimea.ria.ru/20240809/obstanovka-v-kurskoy-oblasti-priznana-chs-federalnogo-masshtaba-1139474945.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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