https://crimea.ria.ru/20240807/glavnoe-za-den-7-avgusta-1139443287.html

Главное за день: 7 августа

Главное за день: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Главное за день: 7 августа

В Курской области ранен военкор Евгений Поддубный. Российская армия не допустила прорыва ВСУ вглубь территории России. Киев атаковал дронами Воронеж, ранен... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T23:37

2024-08-07T23:37

2024-08-07T23:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Курской области ранен военкор Евгений Поддубный. Российская армия не допустила прорыва ВСУ вглубь территории России. Киев атаковал дронами Воронеж, ранен мирный житель. ВС РФ поразили нефтезавод и пункт дислокации наемников на Украине. В России отмечают рекордный объем ввода жилья за всю историю.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Военкор Поддубный ранен в Курской областиВ среду вечером стало известно, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в Курской области. Он жив и доставлен в областную больницу, уточнили в телерадиокомпании. В эфире телеканала "Россия 24" уточнили, что ВСУ атаковали машину, в которой находился военкор, - он получил тяжелые ранения.Нападение ВСУ на Курскую областьПрезидент России Владимир Путин назвал нападение на приграничье Курской области очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. По информации Минобороны, российские войска не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе государственной границы в Курской области, операция по уничтожению боевиков продолжается.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов заявил, что операция российских войск будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу РФ.Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия по факту нападения украинских формирований на Курскую область.Минздрав РФ уточнил, что в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области ранения и травмы получили 31 человек, в том числе шесть детей.Атака дронов на ВоронежВ Воронеже отразили атаку украинских беспилотников. Дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ, но в результате атаки разрушена мирная инфраструктура. Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома. Обломки еще одного упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения получили автомобили. Позже стало известно, что на Ленинском проспекте мирный житель получил осколочные ранения и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу.На Украине уничтожен нефтезаводВооруженные силы России ударами авиации, беспилотников и артиллерии поразили нефтезавод, снабжающий топливом ВСУ, и пункт дислокации иностранных наемников на Украине. Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot и 87 беспилотников.Самый высокий объем ввода жилья в РоссииЗа прошедший год в России зафиксирован самый высокий объем ввода жилья за всю историю. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. В эксплуатацию введены 110 миллионов квадратных метров жилья - столько никогда не строили. За прошлый год население проинвестировало 8 триллионов рублей в жилую недвижимость, в этом году, по итогам семи месяцев, уже 4,3 триллиона.

https://crimea.ria.ru/20240807/v-gosdepe-prokommentirovali-ataku-vsu-na-kurskuyu-oblast-1139440178.html

https://crimea.ria.ru/20240807/mirnyy-zhitel-ranen-pri-atake-vsu-na-voronezh-1139427152.html

https://crimea.ria.ru/20240807/italyanets-i-russkiy-v-zone-svo-kormyat-boytsov-i-poyut-na-peredovoy-1139430331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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