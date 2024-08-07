https://crimea.ria.ru/20240807/mirnyy-zhitel-ranen-pri-atake-vsu-na-voronezh-1139427152.html

Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Воронеж

Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Воронеж - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Воронеж

Мирный житель получил осколочные ранения во время атаки ВСУ на Воронеж, сообщил в среду губернатор области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T12:45

2024-08-07T12:45

2024-08-07T12:45

воронеж

воронежская область

атака украинских беспилотников на воронеж

происшествия

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Мирный житель получил осколочные ранения во время атаки ВСУ на Воронеж, сообщил в среду губернатор области Александр Гусев.С непроникающими ранениями в состоянии средней степени тяжести мужчина доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, уточнил он.ВСУ совершили беспилотную атаку по Воронежу утром 7 августа. Вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ. Более 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений предварительно повреждены из-за падения обломков украинских дронов. Поквартирный обход для оценки ущерба будет проведен после завершения мероприятий оперативных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 11 вражеских беспилотниковБолее 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУДроны ВСУ атаковали Воронеж - повреждена жилая многоэтажка

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воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, происшествия, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество