https://crimea.ria.ru/20240807/bolee-20-kvartir-i-38-avto-povrezhdeny-v-voronezhe-posle-ataki-vsu-1139424288.html

Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ

Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ

Более 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений предварительно повреждены в Воронеже из-за падения обломков украинских дронов, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T11:53

2024-08-07T11:53

2024-08-07T11:53

воронеж

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений предварительно повреждены в Воронеже из-за падения обломков украинских дронов, сообщает пресс-служба администрации города.Сейчас жителям разъясняют порядок возмещения ущерба. Как только закончатся мероприятия оперативных служб, пройдет поквартирный обход для окончательной оценки ущерба.В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры, сообщал ранее в среду губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьВ Херсонской области ранены три мирных жителя - ВСУ били из артыКиев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье

воронеж

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости