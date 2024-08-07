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Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ
Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ
Более 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений предварительно повреждены в Воронеже из-за падения обломков украинских дронов, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T11:53
2024-08-07T11:53
воронеж
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений предварительно повреждены в Воронеже из-за падения обломков украинских дронов, сообщает пресс-служба администрации города.Сейчас жителям разъясняют порядок возмещения ущерба. Как только закончатся мероприятия оперативных служб, пройдет поквартирный обход для окончательной оценки ущерба.В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры, сообщал ранее в среду губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьВ Херсонской области ранены три мирных жителя - ВСУ били из артыКиев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье
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РИА Новости Крым
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воронеж, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Более 20 квартир и 38 авто повреждены в Воронеже после атаки ВСУ

22 квартиры и 38 автомобилей повреждены в Воронеже после атаки ВСУ - власти

11:53 07.08.2024
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваВ Воронеже обломки БПЛА повредили дома и машины
В Воронеже обломки БПЛА повредили дома и машины
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений предварительно повреждены в Воронеже из-за падения обломков украинских дронов, сообщает пресс-служба администрации города.
"По информации, имеющейся на данный момент, пострадали 38 автомобилей, 22 квартиры и 5пять нежилых помещений. По имеющейся в настоящее время информации пострадавших нет", - сказано в Telegram-канале мэрии.
Сейчас жителям разъясняют порядок возмещения ущерба. Как только закончатся мероприятия оперативных служб, пройдет поквартирный обход для окончательной оценки ущерба.
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваВ Воронеже обломки БПЛА повредили дома и машины
В Воронеже обломки БПЛА повредили дома и машины
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
В Воронеже обломки БПЛА повредили дома и машины
В Воронеже в результате беспилотной атаки ВСУ есть разрушения мирной инфраструктуры, сообщал ранее в среду губернатор области Александр Гусев, вражеские дроны были обнаружены и подавлены дежурными средствами ПВО и РЭБ.
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ВоронежБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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