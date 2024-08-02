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Главные новости Крыма: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Главные новости Крыма: 2 августа
Главные новости Крыма: 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Главные новости Крыма: 2 августа
ВСУ ночью атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Власти анонсировали установку в севастопольских парках бетонных укрытий типа "блиндаж". Минтранс выступил за... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Власти анонсировали установку в севастопольских парках бетонных укрытий типа "блиндаж". Минтранс выступил за запрет судоходства в зоне энергомоста в Крым. Следком в Крыму готовит обвинение во взяточничестве в отношении двух судмедэкспертов. В Керчи подростки публично избили сверстника в сквере. В Крыму предостерегают от покупки рыбы на стихийных рынках. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака ВСУ на Севастополь с применением ATACMSВ ночь на пятницу, 2 июля, военные в Севастополе отразили массированную атаку с воздуха. По информации губернатора Михаила Развожаева, сбито более четырех целей.Информации о пострадавших не поступало. Однако части сбитых беспилотников и ракет, среди которых ATACMS, начиненные кассетными суббоеприпасами, упали на улицы, газоны и дороги, а также крыши домов и придомовые территории. На улице Симонка на 9-этажный дом упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS, которая пробила крышу и застряла.Проспект Острякова частично перекрыли для движения транспорта, людей из некоторых домов эвакуировали на время проведения операций. Часть ракеты была вывезена и уничтожена на полигоне, суббоеприпасы взорвали на месте. В Севастополе начали установку укрытий от ракетных атакГубернатор Севастополя сообщил, что на этой неделе в городе установят бетонные укрытия от ракетных атак в некоторых популярных парках."Накануне специалисты установили два укрытия в прибрежной зоне на Учкуевке, сегодня еще два будут установлены в парке неподалеку. До конца недели еще четыре укрытия смонтируют в парке имени Анны Ахматовой, в парке Победы и в Динопарке". Напомним, всего в Севастополе обещали установить около 600 укрытий блиндажного типа.Запрет судоходство в зоне энергомоста в КрымМинтранс России разработал проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста в Крым в Азовском море. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."В целях обеспечения безопасности в зоне электросетевого энергомоста "Российская Федерация – полуостров Крым" приказываю: установить запретные для плавания районы в зоне электросетевого энергомоста "Российская Федерация – полуостров Крым", – говорится в проекте приказа ведомства. В документе также уточняются районы, в которых планируется ограничить судоходство на расстоянии 1,5 – 6 км от берега.Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в крупных взяткахСледком по Крыму и Севастополю готовится предъявить обвинения и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения. Обоих подозревают в коррупционных преступлениях, а именно получении взяток в особо крупных размерах от санитаров.Так подчиненные "благодарили" их за разрешение получать вознаграждение от родственников усопших за оказание платных услуг по исследованию и проведению танатокосметологии тел и их своевременную выдачу, рассказали в СК.Мужчины уже стали фигурантами уголовного дела. Также в этот день в региональном СК сообщили, что в Севастополе задержан сотрудник полиции, который передал знакомому владельцу кафе данные о рейдах и проверках в отношении нелегальных мигрантов в обмен на бесплатные обеды. В Керчи подростки публично избили сверстника в сквереВ Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере. Видео инцидента появилось в соцсети. На нем группа несовершеннолетних на придворовой территории в Керчи публично унижает и избивает сверстника."В рамках проверки будет дана оценка действиям несовершеннолетних, применявших насилие, и их родителям, лицам, снимавшим видео и не пресекавшим данные противоправные действия, а также сотрудников органов профилактики", – рассказали в Следкоме. В Крыму предостерегают от покупки рыбы на стихийных рынкахВ Крыму не всю умершую от жары рыбу утилизировали должным образом, и она может появляться на прилавках стихийных рынков. Об этом заявил председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов."Неадекватная жара привела к замору рыбы в пресных водах… В Крыму есть достаточный объем сертифицированных крематориев. Есть информация, что не все сожжено", – сказал он. Он заверил, что на выявленные факты таких нарушений будут жестко реагировать ветеринарные службы и Россельхознадзор.Бешенством заболевают домашние животныеПредседатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов заявил, что две трети тех животных, у которых с начала года было выявлено бешенство, являются домашними питомцами.Он также перечислил причины сложившейся ситуации. В Крыму вывели новый сорт морозоустойчивого виноградаВиноделы Крыма вывели виноград, выдерживающий 25 градусов мороза. Об этом рассказал директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор с/х наук Владимир Лиховской.По словам эксперта, новый сорт можно будет выращивать даже в степном Крыму, где климат более суровый.
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главное за день, крым, новости крыма, новости, общество
Главные новости Крыма: 2 августа

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 2 августа

22:55 02.08.2024 (обновлено: 23:25 02.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Власти анонсировали установку в севастопольских парках бетонных укрытий типа "блиндаж". Минтранс выступил за запрет судоходства в зоне энергомоста в Крым. Следком в Крыму готовит обвинение во взяточничестве в отношении двух судмедэкспертов. В Керчи подростки публично избили сверстника в сквере. В Крыму предостерегают от покупки рыбы на стихийных рынках. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ночная атака ВСУ на Севастополь с применением ATACMS

В ночь на пятницу, 2 июля, военные в Севастополе отразили массированную атаку с воздуха. По информации губернатора Михаила Развожаева, сбито более четырех целей.
Информации о пострадавших не поступало. Однако части сбитых беспилотников и ракет, среди которых ATACMS, начиненные кассетными суббоеприпасами, упали на улицы, газоны и дороги, а также крыши домов и придомовые территории.
На улице Симонка на 9-этажный дом упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS, которая пробила крышу и застряла.
Проспект Острякова частично перекрыли для движения транспорта, людей из некоторых домов эвакуировали на время проведения операций. Часть ракеты была вывезена и уничтожена на полигоне, суббоеприпасы взорвали на месте.

В Севастополе начали установку укрытий от ракетных атак

Губернатор Севастополя сообщил, что на этой неделе в городе установят бетонные укрытия от ракетных атак в некоторых популярных парках.
"Накануне специалисты установили два укрытия в прибрежной зоне на Учкуевке, сегодня еще два будут установлены в парке неподалеку. До конца недели еще четыре укрытия смонтируют в парке имени Анны Ахматовой, в парке Победы и в Динопарке".
Напомним, всего в Севастополе обещали установить около 600 укрытий блиндажного типа.

Запрет судоходство в зоне энергомоста в Крым

Минтранс России разработал проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста в Крым в Азовском море. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях обеспечения безопасности в зоне электросетевого энергомоста "Российская Федерация – полуостров Крым" приказываю: установить запретные для плавания районы в зоне электросетевого энергомоста "Российская Федерация – полуостров Крым", – говорится в проекте приказа ведомства.
В документе также уточняются районы, в которых планируется ограничить судоходство на расстоянии 1,5 – 6 км от берега.

Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в крупных взятках

Следком по Крыму и Севастополю готовится предъявить обвинения и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения. Обоих подозревают в коррупционных преступлениях, а именно получении взяток в особо крупных размерах от санитаров.
Так подчиненные "благодарили" их за разрешение получать вознаграждение от родственников усопших за оказание платных услуг по исследованию и проведению танатокосметологии тел и их своевременную выдачу, рассказали в СК.
Мужчины уже стали фигурантами уголовного дела.
Также в этот день в региональном СК сообщили, что в Севастополе задержан сотрудник полиции, который передал знакомому владельцу кафе данные о рейдах и проверках в отношении нелегальных мигрантов в обмен на бесплатные обеды.

В Керчи подростки публично избили сверстника в сквере

В Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере. Видео инцидента появилось в соцсети. На нем группа несовершеннолетних на придворовой территории в Керчи публично унижает и избивает сверстника.
"В рамках проверки будет дана оценка действиям несовершеннолетних, применявших насилие, и их родителям, лицам, снимавшим видео и не пресекавшим данные противоправные действия, а также сотрудников органов профилактики", – рассказали в Следкоме.

В Крыму предостерегают от покупки рыбы на стихийных рынках

В Крыму не всю умершую от жары рыбу утилизировали должным образом, и она может появляться на прилавках стихийных рынков. Об этом заявил председатель Государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов.
"Неадекватная жара привела к замору рыбы в пресных водах… В Крыму есть достаточный объем сертифицированных крематориев. Есть информация, что не все сожжено", – сказал он.
Он заверил, что на выявленные факты таких нарушений будут жестко реагировать ветеринарные службы и Россельхознадзор.

Бешенством заболевают домашние животные

Председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов заявил, что две трети тех животных, у которых с начала года было выявлено бешенство, являются домашними питомцами.
"Если раньше у нас были больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Это наша безалаберность", – сказал Иванов в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
Он также перечислил причины сложившейся ситуации.

В Крыму вывели новый сорт морозоустойчивого винограда

Виноделы Крыма вывели виноград, выдерживающий 25 градусов мороза. Об этом рассказал директор "Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН", доктор с/х наук Владимир Лиховской.
"Выведен сорт Кефесия Магарача – обладает практически теми же качествами по вкусу вина, как и Черный доктор", – сообщил он.
По словам эксперта, новый сорт можно будет выращивать даже в степном Крыму, где климат более суровый.
 
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