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Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым

Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым

Министерство транспорта России разработало проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста "Российская Федерация – Крым" в Азовском море. Документ... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T12:50

2024-08-02T12:50

2024-08-02T12:50

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

крымский энергомост

энергосистема крыма

безопасность республики крым и севастополя

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Министерство транспорта России разработало проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста "Российская Федерация – Крым" в Азовском море. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно указанным в документе координатам, планируется ограничить судоходство в районе Таманского полуострова на расстоянии от 1,5 до 6 километров от берега напротив поселка Ильич, а также со стороны Крыма на участке от мыса Борозовка до морской границы с Краснодарским краем.Запрет распространяется на все типы судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры), за исключением катеров, судов и кораблей Росгвардии, Военно-Морского флота и Пограничной службы ФСБ России.На данный момент проект приказа находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.Энергомост в Крым – комплекс, состоящий из нескольких энергетических объектов, призванных обеспечить связь энергетической системы полуострова с Единой энергосистемой России. Строительство энергомоста было проведено в рекордно короткие сроки. Переток первых 200 МВт мощности из ЕЭС России в Крым начался 2 декабря 2015 года. Весной 2016 года объект был запущен на полную мощность. Общая мощность перетока электроэнергии превышает 800 МВт в максимуме, что полностью обеспечивает потребность полуострова. Кроме того, энергобезопасность полуострова обеспечивают Таврическая и Балаклавская газотурбинные электростанции общей мощностью 940 МВт.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летВосемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионыБитва за свет: хроники крымского блэкаута

азовское море

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), крымский энергомост, энергосистема крыма, безопасность республики крым и севастополя, азовское море, судоходство, новости, крым, керченский пролив