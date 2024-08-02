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Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым
Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым
Министерство транспорта России разработало проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста "Российская Федерация – Крым" в Азовском море. Документ... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T12:50
2024-08-02T12:50
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
крымский энергомост
энергосистема крыма
безопасность республики крым и севастополя
азовское море
судоходство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Министерство транспорта России разработало проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста "Российская Федерация – Крым" в Азовском море. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно указанным в документе координатам, планируется ограничить судоходство в районе Таманского полуострова на расстоянии от 1,5 до 6 километров от берега напротив поселка Ильич, а также со стороны Крыма на участке от мыса Борозовка до морской границы с Краснодарским краем.Запрет распространяется на все типы судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры), за исключением катеров, судов и кораблей Росгвардии, Военно-Морского флота и Пограничной службы ФСБ России.На данный момент проект приказа находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.Энергомост в Крым – комплекс, состоящий из нескольких энергетических объектов, призванных обеспечить связь энергетической системы полуострова с Единой энергосистемой России. Строительство энергомоста было проведено в рекордно короткие сроки. Переток первых 200 МВт мощности из ЕЭС России в Крым начался 2 декабря 2015 года. Весной 2016 года объект был запущен на полную мощность. Общая мощность перетока электроэнергии превышает 800 МВт в максимуме, что полностью обеспечивает потребность полуострова. Кроме того, энергобезопасность полуострова обеспечивают Таврическая и Балаклавская газотурбинные электростанции общей мощностью 940 МВт.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летВосемь лет после блэкаута: Крым обеспечивает электричеством новые регионыБитва за свет: хроники крымского блэкаута
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), крымский энергомост, энергосистема крыма, безопасность республики крым и севастополя, азовское море, судоходство, новости, крым, керченский пролив
Минтранс РФ предложил запретить судоходство в зоне энергомоста в Крым

Минтранс России разработал проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста в Крым

12:50 02.08.2024
 
© Наталья ДремоваАзовское море
Азовское море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Министерство транспорта России разработало проект приказа о запрете судоходства в зоне энергомоста "Российская Федерация – Крым" в Азовском море. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях обеспечения безопасности в зоне электросетевого энергомоста "Российская Федерация – полуостров Крым" приказываю: установить запретные для плавания районы в зоне электросетевого энергомоста "Российская Федерация – полуостров Крым", - говорится в проекте.
Согласно указанным в документе координатам, планируется ограничить судоходство в районе Таманского полуострова на расстоянии от 1,5 до 6 километров от берега напротив поселка Ильич, а также со стороны Крыма на участке от мыса Борозовка до морской границы с Краснодарским краем.
Запрет распространяется на все типы судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры), за исключением катеров, судов и кораблей Росгвардии, Военно-Морского флота и Пограничной службы ФСБ России.
На данный момент проект приказа находится на стадии общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы.
Энергомост в Крым – комплекс, состоящий из нескольких энергетических объектов, призванных обеспечить связь энергетической системы полуострова с Единой энергосистемой России. Строительство энергомоста было проведено в рекордно короткие сроки. Переток первых 200 МВт мощности из ЕЭС России в Крым начался 2 декабря 2015 года. Весной 2016 года объект был запущен на полную мощность. Общая мощность перетока электроэнергии превышает 800 МВт в максимуме, что полностью обеспечивает потребность полуострова. Кроме того, энергобезопасность полуострова обеспечивают Таврическая и Балаклавская газотурбинные электростанции общей мощностью 940 МВт.
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Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Крымский энергомостЭнергосистема КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАзовское мореСудоходствоНовостиКрымКерченский пролив
 
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