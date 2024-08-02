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В Крыму растет число домашних животных с бешенством - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Крыму растет число домашних животных с бешенством
В Крыму растет число домашних животных с бешенством - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Крыму растет число домашних животных с бешенством
Две трети животных, которые были выявлены с начала этого года в Крыму с бешенством, – домашние. Такую статистику в ходе пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T13:28
2024-08-02T13:28
бешенство в крыму
животные
ветеринария
госкомитет ветеринарии республики крым
новости крыма
крым
валерий иванов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Две трети животных, которые были выявлены с начала этого года в Крыму с бешенством, – домашние. Такую статистику в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привел председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.По словам Иванова, бешенство в настоящий момент - основная биологическая угроза для Крыма. Особенно эта проблема актуальна в связи с увеличившимся поголовьем лис, которые активно заходят в города."Лисы появились в Ялте, где их никогда так массово не было. Мы более 180 предостережений выдали санаториям, чтобы еще раз посмотрели на непроницаемость своих заборов и проверили кошек, которые у них прикармливаются около пищеблоков, на предмет нестандартного поведения", - сказал Иванов.По словам председателя Госкомитета по ветеринарии, в Крыму есть случаи, когда лис отлавливают на территории городов, в школах и детских садах. Зафиксированы факты, когда дикие лисы кусали детей прямо на детских площадках.При этом он отметил, что сложность заключается в том, что, по существующему законодательству, охотиться на лис в настоящий момент нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхЛисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенстваДва случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за суткиТри дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы
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бешенство в крыму, животные, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , новости крыма, крым, валерий иванов, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму растет число домашних животных с бешенством

Главной биологической опасностью в Крыму назвали бешенство

13:28 02.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиса
Лиса - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Две трети животных, которые были выявлены с начала этого года в Крыму с бешенством, – домашние. Такую статистику в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привел председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
"Если раньше у нас были больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Это наша безалаберность: снижается количество приведенных в ветеринарные пункты для прививок животных, на горячую линию поступает меньше звонков, хотя мы готовы выехать и привить", - сказал он.
По словам Иванова, бешенство в настоящий момент - основная биологическая угроза для Крыма. Особенно эта проблема актуальна в связи с увеличившимся поголовьем лис, которые активно заходят в города.
"Лисы появились в Ялте, где их никогда так массово не было. Мы более 180 предостережений выдали санаториям, чтобы еще раз посмотрели на непроницаемость своих заборов и проверили кошек, которые у них прикармливаются около пищеблоков, на предмет нестандартного поведения", - сказал Иванов.
По словам председателя Госкомитета по ветеринарии, в Крыму есть случаи, когда лис отлавливают на территории городов, в школах и детских садах. Зафиксированы факты, когда дикие лисы кусали детей прямо на детских площадках.
"Идет существенное увеличение случаев бешенства в Херсонской области, мы видим рост небольшой и в Крыму. Два случая захода енотовидной собаки есть у нас в Феодосии. Высокий температурный весенний режим этого года не дал нам провести полноценную вакцинацию диких лис приманками, потому что была угроза ее приведения в негодность. Поэтому мы усиленно проработаем этот вопрос осенью, в том числе и Сивашские территории", - подчеркнул Иванов.
При этом он отметил, что сложность заключается в том, что, по существующему законодательству, охотиться на лис в настоящий момент нельзя.
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Бешенство в КрымуЖивотныеВетеринарияГоскомитет ветеринарии Республики КрымНовости КрымаКрымВалерий ИвановБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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