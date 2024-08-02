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В Крыму растет число домашних животных с бешенством

В Крыму растет число домашних животных с бешенством - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Крыму растет число домашних животных с бешенством

Две трети животных, которые были выявлены с начала этого года в Крыму с бешенством, – домашние. Такую статистику в ходе пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T13:28

2024-08-02T13:28

2024-08-02T13:28

бешенство в крыму

животные

ветеринария

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валерий иванов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Две трети животных, которые были выявлены с начала этого года в Крыму с бешенством, – домашние. Такую статистику в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым привел председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.По словам Иванова, бешенство в настоящий момент - основная биологическая угроза для Крыма. Особенно эта проблема актуальна в связи с увеличившимся поголовьем лис, которые активно заходят в города."Лисы появились в Ялте, где их никогда так массово не было. Мы более 180 предостережений выдали санаториям, чтобы еще раз посмотрели на непроницаемость своих заборов и проверили кошек, которые у них прикармливаются около пищеблоков, на предмет нестандартного поведения", - сказал Иванов.По словам председателя Госкомитета по ветеринарии, в Крыму есть случаи, когда лис отлавливают на территории городов, в школах и детских садах. Зафиксированы факты, когда дикие лисы кусали детей прямо на детских площадках.При этом он отметил, что сложность заключается в том, что, по существующему законодательству, охотиться на лис в настоящий момент нельзя.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхЛисы идут к людям: в Крыму растет число случаев бешенстваДва случая бешенства домашних собак в Крыму зарегистрировано за суткиТри дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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