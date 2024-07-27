https://crimea.ria.ru/20240727/glavnoe-za-den-27-iyulya-1139171233.html

Главное за день: 27 июля

Главное за день: 27 июля - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Главное за день: 27 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада. Три человека задержаны за подготовку теракта в православном храме... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T21:55

2024-07-27T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада. Три человека задержаны за подготовку теракта в православном храме. ВСУ опять потеряли почти две тысячи боевиков за сутки, а на Херсонском направлении 17 морпехов ВСУ сдались в плен. В ДНР освобожден населенный пункт Лозоватское. Олимпийские Игры в Париже назвали посмешищем и "дном Сены". Фестиваль "Таврида. АРТ" в Крыму в самом разгаре. В Симферополе прошла акция-реквием в День памяти детей – жертв войны в Донбассе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымБыть параду и салютуВладимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ в Санкт-Петербурге."Постановляю: провести 28 июля 2024 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа 30 минут по московскому времени артиллерийский салют", - сказано в указе.Известно, в этот день президент Владимир Путин планирует посетить парад в Санкт-Петербурге.Планировали теракт в храмеТри местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма."В результате проведенных мероприятий в городе Каспийск выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в городе Каспийск", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Враг погибает или сделается в пленАрмия России улучшила положение по переднему краю сразу на нескольких участках фронта, уничтожила порядка 1908 украинских боевиков за сутки и сожгла десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом говорится в сводке Минобороны в субботу.Еще 17 украинских боевиков добровольно сдались в плен на Херсонском направлении, а подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики.Посмешище, а не летние Олимпийские игрыВ Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. Об открытии этого грандиозного события сообщил президент Эммануэль Макрон. Церемония открытия растянулась больше чем на три часа. Все проходило под открытым небом – зрители сидели под проливным дождем. По ошибке олимпийский флаг вывесили верх ногами: на флагштоке в верхней части полотнища оказались два кольца, а в нижней – три, передает Associated Press. Олимпийские Игры в Париже вызвали неоднозначную реакцию в мире, их уже прозвали посмешищем и "дном Сены".Официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала открытие Олимпиады в Париже "масштабным провалом", о чем она написала в своем Telegram-канале. А американский предприниматель Илон Маск возмутился увиденной миниатюрой "Тайная вечеря", где апостолов изображали трансвеститы. Он назвал это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".Комментируя Игры, известная крымская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по метанию копья, участница Олимпийских игр Вера Маркарян (Ребрик) сказала, что российские спортсмены, которые не поехали на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж, избавлены от необходимости наблюдать этот позор, и это однозначно хорошо, "хорошо, что мы туда не поехали".Молодежь "фестивалит" в КрымуВ Крыму продолжается одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - в фестиваль "Таврида. АРТ". Со всех уголков страны в Судак съехались музыканты и художники, режиссеры и сценаристы, артисты и фотографы.Свыше тысячи участников "Тавриды. АРТ" прочли отрывок из "Евгения Онегина" за 32 секунды, а больше 3800 человек прошли костюмированной колонной.День памяти детей – жертв войны в ДонбассеВ субботу, 27 июля, в День памяти детей – жертв войны в Донбассе, в Симферополе, как и в других российских регионах, прошла акция-реквием в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов Российской Федерации. Как заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, с 2014 года больше 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

https://crimea.ria.ru/20240727/povtornoe-zemletryasenie-magnitudoy-37-proizoshlo-v-tuapsinskom-rayone-1139165666.html

https://crimea.ria.ru/20240727/na-festivale-tavridaart-3800-chelovek-proshli-kostyumirovannoy-kolonnoy-1139170559.html

https://crimea.ria.ru/20240727/energiya-molodosti-i-krasoty-kak-prokhodit-tavrida-art-v-krymu-1139166816.html

https://crimea.ria.ru/20240727/ataka-na-port-kavkaz-i-novoe-zvanie-shamana-top-novostey-nedeli-1139167684.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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