https://crimea.ria.ru/20240723/glavnoe-za-den-23-iyulya-1139084058.html

Главное за день: 23 июля

Главное за день: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Главное за день: 23 июля

Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ" – известно о жертвах. Наступление ВС РФ продолжается: освобожден еще один населенный пункт в ДНР. На Украине готовятся... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T22:55

2024-07-23T22:55

2024-07-23T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ" – известно о жертвах. Наступление ВС РФ продолжается: освобожден еще один населенный пункт в ДНР. На Украине готовятся продлить мобилизацию. Глава Секретной службы США подала в отставку после доклада о провале работы по защите Трампа. Россия ввела санкции против 15 британцев. В Следкоме России заявили о троекратном росте преступлений, совершенных мигрантами. Скандал вокруг Wildberries обсуждали в Кремле и Госдуме. В Сочи ограничили работу пляжей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ"Один человек погиб и четверо пострадали в результате утренней атаки ВСУ на порт "Кавказ". Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края."…беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ"… К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", – сказано в сообщении.Позже стало известно, что двое из четырех раненых в тяжелом состоянии. В Минобороны в этот день сообщили, что за сутки над российскими регионами были сбиты 82 беспилотника. ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНРАрмия России освободила село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", – говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили об уничтожении иностранных наемников под Харьковом.На Украине голосуют за продление мобилизацииВладимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк."Сейчас Комитет и сегодня же Рада утвердит их на заседании", – сообщил он. При этом по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), на Украине значительно увеличилось количество граждан, готовых на территориальные уступки ради достижения мира. Сегодня на это согласна треть украинцев. В Минобороны в этот день сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 2000 человек. Секретной службы США лишилась главы ЧитлГлава Секретной службы США Кимберли Читл, ранее публично заявившая о провале американских спецслужб своей работы в связи с недавним покушением на экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC, не раскрывая источник информации.Ранее на слушаниях Читл дала понять, что не уйдет в отставку, так как является "наиболее квалифицированным лицом" на посту главы Секретной службы США. Позже об отставке сообщил Белый дом.РФ ввела санкции против 15 британцев из ВПК и СМИРоссия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе. Троекратный рост преступлений мигрантов в РФЧисло преступлений, совершенных иностранцами-нелегалами в России, выросло втрое в 2023 году. Об этом стало известно на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством председателя СК РФ Александра Бастрыкина."Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1787 до 6082", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Госудме в этот день установили режим высылки иностранцев. Скандал вокруг Wildberries обсуждали в Кремле и ГДГлава Чечни Рамзан Кадыров назвал попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса сделку, согласно которой Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ."Налицо откровенный и наглый рейдерский захват", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию. В Кремле, комментируя происходящее, заявили, что не видели обращения Кадырова.Работа пляжей Сочи ограничат из-за погодыВ Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях. Об этом сообщили в администрации города.Операторы пляжей будут принимать решения о запрете купания, исходя из текущей обстановки в конкретном районе, уточнили в администрации.

https://crimea.ria.ru/20240723/bayden-zhiv-lider-ssha-vpervye-posle-vykhoda-iz-gonki-poyavilsya-na-publike-1139085333.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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