Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240723/glavnoe-za-den-23-iyulya-1139084058.html
Главное за день: 23 июля
Главное за день: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Главное за день: 23 июля
Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ" – известно о жертвах. Наступление ВС РФ продолжается: освобожден еще один населенный пункт в ДНР. На Украине готовятся... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T22:55
2024-07-23T22:55
главное за день
новости
общество
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89d30531dfa2629f58c28a2be3378427.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ" – известно о жертвах. Наступление ВС РФ продолжается: освобожден еще один населенный пункт в ДНР. На Украине готовятся продлить мобилизацию. Глава Секретной службы США подала в отставку после доклада о провале работы по защите Трампа. Россия ввела санкции против 15 британцев. В Следкоме России заявили о троекратном росте преступлений, совершенных мигрантами. Скандал вокруг Wildberries обсуждали в Кремле и Госдуме. В Сочи ограничили работу пляжей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ"Один человек погиб и четверо пострадали в результате утренней атаки ВСУ на порт "Кавказ". Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края."…беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ"… К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", – сказано в сообщении.Позже стало известно, что двое из четырех раненых в тяжелом состоянии. В Минобороны в этот день сообщили, что за сутки над российскими регионами были сбиты 82 беспилотника. ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНРАрмия России освободила село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", – говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили об уничтожении иностранных наемников под Харьковом.На Украине голосуют за продление мобилизацииВладимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк."Сейчас Комитет и сегодня же Рада утвердит их на заседании", – сообщил он. При этом по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), на Украине значительно увеличилось количество граждан, готовых на территориальные уступки ради достижения мира. Сегодня на это согласна треть украинцев. В Минобороны в этот день сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 2000 человек. Секретной службы США лишилась главы ЧитлГлава Секретной службы США Кимберли Читл, ранее публично заявившая о провале американских спецслужб своей работы в связи с недавним покушением на экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC, не раскрывая источник информации.Ранее на слушаниях Читл дала понять, что не уйдет в отставку, так как является "наиболее квалифицированным лицом" на посту главы Секретной службы США. Позже об отставке сообщил Белый дом.РФ ввела санкции против 15 британцев из ВПК и СМИРоссия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе. Троекратный рост преступлений мигрантов в РФЧисло преступлений, совершенных иностранцами-нелегалами в России, выросло втрое в 2023 году. Об этом стало известно на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством председателя СК РФ Александра Бастрыкина."Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1787 до 6082", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Госудме в этот день установили режим высылки иностранцев. Скандал вокруг Wildberries обсуждали в Кремле и ГДГлава Чечни Рамзан Кадыров назвал попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса сделку, согласно которой Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ."Налицо откровенный и наглый рейдерский захват", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию. В Кремле, комментируя происходящее, заявили, что не видели обращения Кадырова.Работа пляжей Сочи ограничат из-за погодыВ Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях. Об этом сообщили в администрации города.Операторы пляжей будут принимать решения о запрете купания, исходя из текущей обстановки в конкретном районе, уточнили в администрации.
https://crimea.ria.ru/20240723/bayden-zhiv-lider-ssha-vpervye-posle-vykhoda-iz-gonki-poyavilsya-na-publike-1139085333.html
https://crimea.ria.ru/20240723/dtp-s-passazhirskim-avtobusom-na-kubani--sk-vozbudil-delo-1139083485.html
https://crimea.ria.ru/20240723/moschnyy-liven-obrushilsya-na-sochi--povrezhdeny-elektroseti-1139076774.html
https://crimea.ria.ru/20240723/tret-ukraintsev-gotova-ustupit-territorii-radi-mira--dannye-sotsoprosa-1139069783.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189761_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_9480d33320d0c848e9bbc44952d67eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, общество, в мире, россия, украина
Главное за день: 23 июля

Главные события и заявления вторника, 23 июля

22:55 23.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ" – известно о жертвах. Наступление ВС РФ продолжается: освобожден еще один населенный пункт в ДНР. На Украине готовятся продлить мобилизацию. Глава Секретной службы США подала в отставку после доклада о провале работы по защите Трампа. Россия ввела санкции против 15 британцев. В Следкоме России заявили о троекратном росте преступлений, совершенных мигрантами. Скандал вокруг Wildberries обсуждали в Кремле и Госдуме. В Сочи ограничили работу пляжей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака дронов ВСУ на порт "Кавказ"

Один человек погиб и четверо пострадали в результате утренней атаки ВСУ на порт "Кавказ". Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"…беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ"… К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", – сказано в сообщении.
Позже стало известно, что двое из четырех раненых в тяжелом состоянии.
В Минобороны в этот день сообщили, что за сутки над российскими регионами были сбиты 82 беспилотника.
Президент США Джо Байден выступает во время президентских дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Вчера, 22:11
Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила село Ивано-Дарьевка под Северском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили об уничтожении иностранных наемников под Харьковом.

На Украине голосуют за продление мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Сейчас Комитет и сегодня же Рада утвердит их на заседании", – сообщил он.
При этом по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), на Украине значительно увеличилось количество граждан, готовых на территориальные уступки ради достижения мира. Сегодня на это согласна треть украинцев.
В Минобороны в этот день сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 2000 человек.
Рейсовый автобус попал в ДТП в Северском районе
Вчера, 19:37
ДТП с пассажирским автобусом на Кубани: СК возбудил дело

Секретной службы США лишилась главы Читл

Глава Секретной службы США Кимберли Читл, ранее публично заявившая о провале американских спецслужб своей работы в связи с недавним покушением на экс-президента Дональда Трампа, подала в отставку. Об этом сообщил телеканал CNBC, не раскрывая источник информации.
Ранее на слушаниях Читл дала понять, что не уйдет в отставку, так как является "наиболее квалифицированным лицом" на посту главы Секретной службы США. Позже об отставке сообщил Белый дом.

РФ ввела санкции против 15 британцев из ВПК и СМИ

Россия ввела персональные санкции в отношении топ-менеджмента военных компаний, а также представителей экспертного сообщества и СМИ Британии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Решение о расширении российского "стоп-листа" на 15 человек принято "в рамках реагирования на агрессивные действия Лондона", подчеркнули в МИДе.
Непогода в Сочи
Вчера, 15:25
Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросети

Троекратный рост преступлений мигрантов в РФ

Число преступлений, совершенных иностранцами-нелегалами в России, выросло втрое в 2023 году. Об этом стало известно на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности под руководством председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
"Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1787 до 6082", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Госудме в этот день установили режим высылки иностранцев.

Скандал вокруг Wildberries обсуждали в Кремле и ГД

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса сделку, согласно которой Wildberries передал 26 своих юридических лиц компании "РВБ", совместной с оператором наружной рекламы Russ.
"Налицо откровенный и наглый рейдерский захват", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании.
Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию. В Кремле, комментируя происходящее, заявили, что не видели обращения Кадырова.
Панорама Киева из парка Владимирская горка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Вчера, 13:20
Треть украинцев готова уступить территории ради мира – данные соцопроса

Работа пляжей Сочи ограничат из-за погоды

В Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях. Об этом сообщили в администрации города.
"На данный момент частично ограничено купание на пляжных территориях во всех внутригородских районах", – говорится в сообщении.
Операторы пляжей будут принимать решения о запрете купания, исходя из текущей обстановки в конкретном районе, уточнили в администрации.
 
Главное за деньНовостиОбществоВ миреРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами дождь с грозой: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 июля
23:51Мужчина в Белгородской области подорвался на взрывоопасном предмете
22:55Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи
22:55Главное за день: 23 июля
22:22Главные новости Крыма: 23 июля
22:11Байден жив: лидер США впервые после выхода из гонки появился на публике
21:42Взрывчатка из Европы: кто заказчик терактов в РФ - ветеран "Альфы"
21:15В парке Новый Херсонес построят ЗАГС
20:45Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опроса
20:20Байден уже умирает как президент – политолог
20:06Кто "покрасил" реку: в Крыму нашли виновника сбросов в Славянку
19:37ДТП с пассажирским автобусом на Кубани: СК возбудил дело
19:25В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро
19:06Скандал вокруг Wildberries – что известно
18:53Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
18:31У ипотечных заемщиков-банкротов не отберут единственное жилье – закон
18:12Глава Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа
18:06Число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло втрое – СК
17:55На Кубани будут судить организаторов притона
Лента новостейМолния