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В Сочи ограничили работу пляжей
В Сочи ограничили работу пляжей - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Сочи ограничили работу пляжей
В Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T09:34
2024-07-23T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.Операторы пляжей будут принимать решения о запрете купания, исходя из текущей обстановки в конкретном районе. Ситуацию постоянно мониторят в МЧС, в случае ухудшения погоды отдыхающих предупреждают через громкоговорители и с помощью информационных стендов."На текущий момент движение на автомобильных дорогах осуществляется в штатном режиме. Все объекты городской инфраструктуры работают штатно. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - добавили в администрации.Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.Об опасности смерчей на побережье Сочи гидрометеорологи предупреждали 20 июля. Сильнейшие дожди прогнозировались в горах над городом, в регионе прошли сильные дожди с градом. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае было объявлено на три дня.22 июля у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквал и град накроют Крым во вторникОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитКак охладить помещение без использования кондиционера
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сочи, штормовое предупреждение, погода, новости, краснодарский край, пляжи, безопасность, новости
В Сочи ограничили работу пляжей
В Сочи ограничили работу пляжей из-за шторма и смерчей
09:34 23.07.2024 (обновлено: 09:53 23.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.
"Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях было заблаговременно разослано всем хозяйствующим субъектам, в том числе пользователям пляжных территорий Большого Сочи для принятия мер реагирования. На данный момент частично ограничено купание на пляжных территориях во всех внутригородских районах", - говорится в сообщении.
Операторы пляжей будут принимать решения о запрете купания, исходя из текущей обстановки в конкретном районе. Ситуацию постоянно мониторят в МЧС, в случае ухудшения погоды отдыхающих предупреждают через громкоговорители и с помощью информационных стендов.
"На текущий момент движение на автомобильных дорогах осуществляется в штатном режиме. Все объекты городской инфраструктуры работают штатно. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - добавили в администрации.
На 23 и 24 июля на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, на участке Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей над морем. Также на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе 15-18 м/с. В отдельных районах сильные ливни.
Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.
Об опасности смерчей на побережье Сочи гидрометеорологи предупреждали
20 июля. Сильнейшие дожди прогнозировались в горах над городом, в регионе прошли сильные дожди с градом. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае
было объявлено на три дня.
22 июля у берегов Сочи произошло землетрясение
магнитудой 3,3 балла, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
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