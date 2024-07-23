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В Сочи ограничили работу пляжей

В Сочи ограничили работу пляжей - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Сочи ограничили работу пляжей

В Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T09:34

2024-07-23T09:34

2024-07-23T09:53

сочи

штормовое предупреждение

погода

новости

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Сочи ограничено купание на пляжах во всех районах города. Местные власти предупреждают о возможности формирования смерчей и других неблагоприятных условиях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации города.Операторы пляжей будут принимать решения о запрете купания, исходя из текущей обстановки в конкретном районе. Ситуацию постоянно мониторят в МЧС, в случае ухудшения погоды отдыхающих предупреждают через громкоговорители и с помощью информационных стендов."На текущий момент движение на автомобильных дорогах осуществляется в штатном режиме. Все объекты городской инфраструктуры работают штатно. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - добавили в администрации.Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.Об опасности смерчей на побережье Сочи гидрометеорологи предупреждали 20 июля. Сильнейшие дожди прогнозировались в горах над городом, в регионе прошли сильные дожди с градом. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае было объявлено на три дня.22 июля у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквал и град накроют Крым во вторникОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитКак охладить помещение без использования кондиционера

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, штормовое предупреждение, погода, новости, краснодарский край, пляжи, безопасность, новости