https://crimea.ria.ru/20240723/shkval-i-grad-nakroyut-krym-vo-vtornik-1139061459.html

Шквал и град накроют Крым во вторник

Шквал и град накроют Крым во вторник - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Шквал и град накроют Крым во вторник

Атмосферный фронтальный раздел во вторник принесет на полуостров грозовые дожди, град и шквалистый ветер. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T00:01

2024-07-23T00:01

2024-07-23T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Атмосферный фронтальный раздел во вторник принесет на полуостров грозовые дожди, град и шквалистый ветер. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо и до +24, днем ожидаются грозы и дожди. Воздух прогреется до +31.Температура морской воды у берегов Евпатории и Севастополя достигла отметки +27 градусов, у берегов Ялты, Алушты и Феодосии Черное море прогрето до +25, вода в Керченском проливе и Азовском море - +27 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240722/silnye-livni-i-krupnyy-grad-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1139042455.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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