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Шквал и град накроют Крым во вторник
Шквал и град накроют Крым во вторник - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Шквал и град накроют Крым во вторник
Атмосферный фронтальный раздел во вторник принесет на полуостров грозовые дожди, град и шквалистый ветер. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T00:01
2024-07-23T00:01
2024-07-23T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Атмосферный фронтальный раздел во вторник принесет на полуостров грозовые дожди, град и шквалистый ветер. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +30...32.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо и до +24, днем ожидаются грозы и дожди. Воздух прогреется до +31.Температура морской воды у берегов Евпатории и Севастополя достигла отметки +27 градусов, у берегов Ялты, Алушты и Феодосии Черное море прогрето до +25, вода в Керченском проливе и Азовском море - +27 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240722/silnye-livni-i-krupnyy-grad-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1139042455.html
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Шквал и град накроют Крым во вторник
Во вторник в Крыму ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер до 25 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Атмосферный фронтальный раздел во вторник принесет на полуостров грозовые дожди, град и шквалистый ветер. Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.
"Днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…24, в горах +16…18° днем +28…33, в горах +22…27 градусов", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +30...32.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью сухо и до +24, днем ожидаются грозы и дожди. Воздух прогреется до +31.
Температура морской воды у берегов Евпатории и Севастополя достигла отметки +27 градусов, у берегов Ялты, Алушты и Феодосии Черное море прогрето до +25, вода в Керченском проливе и Азовском море - +27 градусов.