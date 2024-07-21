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Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня - РИА Новости Крым, 21.07.2024
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Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня
Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня
В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T14:42
2024-07-21T14:42
краснодарский край
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новости
погода
штормовое предупреждение
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани.В этой связи спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме или другом укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, необходимо взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воду и медикаменты.Накануне сильные дожди и смерчи прогнозировали в Сочи, жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть территорию пляжей.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропическая жара отступает: погода в Крыму в воскресеньеОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитКак охладить помещение без использования кондиционера
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, кубань, мчс краснодарского края, новости, погода, штормовое предупреждение, стихия
Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня

На Кубань движется опасная погода с ливнями и шквалистым ветром – МЧС

14:42 21.07.2024
 
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Штормовые тучи на закате - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани.

"Днем и до конца суток 22 июля, а также 23 июля, ночью и утром 24 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с", – сказано в сообщении.

В этой связи спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме или другом укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, необходимо взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воду и медикаменты.
Накануне сильные дожди и смерчи прогнозировали в Сочи, жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть территорию пляжей.
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