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Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня
Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня
В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T14:42
2024-07-21T14:42
2024-07-21T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани.В этой связи спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме или другом укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, необходимо взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воду и медикаменты.Накануне сильные дожди и смерчи прогнозировали в Сочи, жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть территорию пляжей.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропическая жара отступает: погода в Крыму в воскресеньеОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитКак охладить помещение без использования кондиционера
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, мчс краснодарского края, новости, погода, штормовое предупреждение, стихия
Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня
На Кубань движется опасная погода с ливнями и шквалистым ветром – МЧС