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Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня

Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Опасная погода идет на Кубань – грозы и ветер накроют регион на три дня

В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T14:42

2024-07-21T14:42

2024-07-21T14:42

краснодарский край

кубань

мчс краснодарского края

новости

погода

штормовое предупреждение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани.В этой связи спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме или другом укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, необходимо взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воду и медикаменты.Накануне сильные дожди и смерчи прогнозировали в Сочи, жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть территорию пляжей.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропическая жара отступает: погода в Крыму в воскресеньеОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитКак охладить помещение без использования кондиционера

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, мчс краснодарского края, новости, погода, штормовое предупреждение, стихия