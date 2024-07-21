https://crimea.ria.ru/20240721/topicheskaya-zhara-otstupaet-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1138948207.html

Топическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье

Топическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Топическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, им на смену будет поступать более... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T00:01

2024-07-21T00:01

2024-07-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/38/1114663868_0:191:2758:1742_1920x0_80_0_0_3e39164d75f8b1bbee014fdf813a4898.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, им на смену будет поступать более прохладный воздух умеренных широт. На полуострове ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +27, днем +30...+32 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр