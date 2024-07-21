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Топическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье
Топическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Топическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, им на смену будет поступать более... РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T00:01
2024-07-21T00:01
2024-07-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, им на смену будет поступать более прохладный воздух умеренных широт. На полуострове ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +27, днем +30...+32 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Топическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, им на смену будет поступать более прохладный воздух умеренных широт. На полуострове ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +18…23, на побережье до +27; днем +30…35, в горах +24…29", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +30…32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +27, днем +30...+32 градусов.